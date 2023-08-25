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Yaşam

Manavgat yangınından kurtulan alageyik ile yavrusu fotokapanla görüntülendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021'de çıkan orman yangınından kurtulan alageyik ile yavrusu, fotokapana yansıdı.

Fatih Hepokur  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Manavgat yangınından kurtulan alageyik ile yavrusu fotokapanla görüntülendi

Antalya

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, alageyik yerleştirme sahası ilan edilen Manavgat-Kapan bölgesine, Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonundan 2020'de 11'i dişi olmak üzere 25 alageyiğin salındığı belirtildi.

Bölgede ormanlık alanların büyük bölümünün zarar gördüğü 2021'deki Manavgat yangınından yaban hayvanlarının da olumsuz etkilendiğine işaret edilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte bölgeye yerleştirilen alageyiklerin durumundan endişe edilmekteydi. Ancak Bölge Müdürlüğümüzce alanda yürütülen fotokapan çalışmalarında, yerleştirilen alageyiklerden birisinin yavrusuyla tespit edilmesi büyük heyecan uyandırdı. Elde edilen kısa videoda, kulağı küpelenmiş bir alageyik ve alan yerleştirme işleminden sonra doğduğu düşünülen 2,5 yaşlarında dişi yavrusu görülmektedir."

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