Dolar
8.38
Euro
9.86
Altın
1,791.69
ETH/USDT
3,233.30
BTC/USDT
48,954.00
BIST 100
1,453.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Malazgirt'te şanlı zaferin 950. yıl dönümü etkinlikleri ikinci günde de devam etti

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu.

Veysel Eşin   | 25.08.2021
Malazgirt'te şanlı zaferin 950. yıl dönümü etkinlikleri ikinci günde de devam etti

Muş

1071 Sultan Alparslan Otağı ve Türk Boylarını temsil eden 16 kıl çadırının kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"ndaki etkinlikler, ikinci gününde de devam etti.

Van'ın Erçiş ilçesinden gelen Kırgız kökenli vatandaşların ata sporu "gökbörü" oynadığı etkinlikte, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce oluşturulan "Köyvivor" parkuruna ilgi gösteren çocuk ve gençler birbiriyle yarıştı.

Yağlı ve karakucak güreşlerinin yapıldığı etkinlikte oluşturulan şişme oyun parkında çocuklar doyasıya eğlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 706 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
'TURKOVAC' aşısı faz 3 çalışması kapsamında Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanmaya başlandı
Bakan Koca 'kendisi ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanladı: Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum
Türkiye'de 19 bin 970 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Malazgirt'te şanlı zaferin 950. yıl dönümü etkinlikleri ikinci günde de devam etti

Malazgirt'te şanlı zaferin 950. yıl dönümü etkinlikleri ikinci günde de devam etti

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan cesur komutan: Sultan Alparslan

Ahlat'ta 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla 'fener alayı' oluşturuldu

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlanıyor

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlanıyor
1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinliklerinin detayları açıklandı

1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinliklerinin detayları açıklandı
Ahlat ve Malazgirt'te Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu

Ahlat ve Malazgirt'te Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu