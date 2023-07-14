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Yaşam

Malatyalı depremzede ahşap ve hat ustası, Çubuk'ta kursiyerlere eğitim veriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'dan gelerek Ankara'nın Çubuk ilçesine yerleşen ahşap ve hat oyma ustası Mehmet Kiriş, sanatını kursiyerlere öğretiyor.

Hüseyin Yiğiner  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Malatyalı depremzede ahşap ve hat ustası, Çubuk'ta kursiyerlere eğitim veriyor Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

Depremlerden etkilenen Malatya'dan gelerek ilçeye yerleşen Kiriş, Çubuk Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle Belediye İş Hanı'nda açılan ahşap oyma kursunda, mesleğinin inceliklerini kursiyerlere aktarıyor.

Kursa katılan 15 kişi, Selçuklu ve Osmanlı ahşap oyma motifleriyle geleneksel el sanatını öğreniyor.

Kiriş, AA muhabirine, deprem nedeniyle Çubuk'a geldiğini anlatarak, kendilerine sahip çıkan ilçe halkına ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.

Unutulmaya yüz tutan sanatlar arasında bulunan ahşap oymayı Çubuklulara öğretmek istediğini kaydeden Kiriş, "Belediyemiz ve Halk Eğitimi Merkezi sağ olsun bize her konuda destek verdi. Ben de bu destekle buradaki insanlara sanatımı öğretmeye karar verdim. Yaklaşık 12 yıldır yaptığım bu meslekte bugüne kadar yüzlerce öğrencim oldu. Malatya'da kişisel ve karma 13 sergi açtım. İnşallah bundan sonra Çubuk'ta yeni sergiler açacağım." diye konuştu.

İlçede öğretmenlik yapan kursiyerlerden Mustafa Öztürk de belediyenin duyurusuyla kursun açıldığını öğrendiğini belirterek, "Çok sevindim. Daha önce de böyle sanatlara ilgim vardı. İlgiyle, merakla güzel bir şekilde kursa devam ediyoruz. Mehmet hocamız gibi bir sanatkarın ilçemizde olması bizim için büyük bir fırsat." dedi.

Üniversite öğrencisi Enes Özdemir ise yaz tatilini önemli bir sanatı öğrenerek geçireceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kursiyer Nasibe Emek, rahatlamak ve kendisini geliştirmek için kursa başladığını anlatarak, "Çok iyi düşünülmüş bir kurs. Çok memnunum." diye konuştu.

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