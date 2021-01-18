Euro
9.06
Dolar
7.50
BIST 100
1,556.77
Altın
1,835.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Malatya'da polisler, yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bıraktı

Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban hayatı için güvenlik güçleri tarafından doğaya yem bırakıldı.

Ayhan İşcen   | 18.01.2021
Malatya'da polisler, yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bıraktı Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

Darende Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görev yapan polisler, kar yağışıyla beyaza bürünen ilçe dağlarında yem bulmakta zorlanan yabani hayvan ve kuşlar için Gümüşlüdere mevkisinde doğaya ekmek ve buğday bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza güvenlik hizmeti sunmanın yanı sıra havanın soğuk ve karlı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşların beslenmesi için bu organizasyonu düzenledik. Güzergahımızda bulunan yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere yem bırakılmıştır. Sorumluluk bölgemizdeki tüm canlar bize emanet düsturuyla çalışmalarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB 'aşı sertifikası' için hassas tartışma istiyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 407 bini geçti
Kovid-19'u atlatanların üçte birinin 5 ay içinde tekrar hastaneye kaldırıldığı tespit edildi
Rusya'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı
BAE, İsrail ile yapılan vize muafiyet anlaşmasını Kovid-19 salgını nedeniyle askıya aldı

Benzer haberler

Malatya'da polisler, yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bıraktı

Malatya'da polisler, yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bıraktı

Yeni Malatyaspor Perulu futbolcu Cueva ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor evinde kazandı

Bilecik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bilecik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Galatasaray kupada penaltılarla turladı

Galatasaray kupada penaltılarla turladı
Malatya'nın Kale ilçesinde 309 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

Malatya'nın Kale ilçesinde 309 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi