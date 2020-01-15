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Yaşam

Mahallenin yardımsever Kazım amcası okul yolunun gönüllü temizlikçisi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocukların okula gidip geldiği yolları temizleyen, ihtiyaç sahipleri için ahşaptan baston ile oklava, kaşık gibi mutfak eşyaları yapan 70 yaşındaki Kazım Yolcu, yardımseverliğiyle gönülleri kazanıyor.

İsmail Özdemir   | 15.01.2020
Mahallenin yardımsever Kazım amcası okul yolunun gönüllü temizlikçisi Fotoğraf: İsmail Özdemir/AA

Bursa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli madenci Kazım Yolcu, yıllardır çocukların okula gidip geldiği yolları temizliyor, evinde ürettiği ahşap mutfak eşyalarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Zonguldak'ta 20 yıl madenlerde çalıştıktan sonra emekliye ayrılıp İnegöl'ün kırsal Yenice Mahallesi'ne yerleşen 70 yaşındaki Yolcu, insanların yardımına koşmaktan mutluluk duyuyor.

Ömer Osman Çağlayan Ortaokuluna çıkan yollarda her gün temizlik yapan Kazım Yolcu, evinin altındaki atölyesinde ahşaptan baston ile oklava, fırın küreği, salça karıştırma tahtası gibi mutfak eşyaları üreterek ihtiyaç sahiplerine veriyor.

Kazım Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra vaktinin boşa gitmesini istemediği için yolları temizlemeye başladığını ifade etti.

Yolları temizlemek için başkalarından yardım beklemeden işe giriştiğini belirten Yolcu, "Sabah namazını kıldıktan sonra işe başlıyorum. Temizlik işlerinden sonra evimin altında el işleri yapıyorum. Yaptığım ürünleri ihtiyacı olanlara para almadan dağıtıyorum. İnsanların 'Allah razı olsun.' demesi bana yeterli geliyor. Bu işleri yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

"Onlar torunlarım gibi"

Yolcu, çocukların okula gidip geldiği yolları temiz tutarak ihtiyaç duyduklarında onlara yardım ettiğini anlattı.

Öğrencilerden bir teşekkür sözü duymanın kendisine yettiğini vurgulayan Yolcu, "Çekirdekten alışmışım işçiliğe. Boş duramıyorum, boş durduğum zaman kendimi kötü hissediyorum. Çalıştığım zaman içim huzurlu oluyor. 'Çalışan demir pas tutmaz.' derler, aynı o düzen." diye konuştu.

Çocukları çok sevdiğini, onlara hizmet etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Yolcu, hepsini de torunu gibi gördüğünü belirtti.

Yolcu, çocuklarla arasının iyi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben de çocuk oluyorum onlarla beraber. Bazen beni gördüklerinde temizliğe yardım ediyorlar. Onlara 'Yere çöp atmayın.' diyorum, 'Tamam amca, özür dileriz.' diyorlar. Gençlere tavsiyem, çevreyi temiz tutsunlar. Bu vatan bizim, bu yerler bizim. Biz sahip çıkmazsak kim çıkacak? Çocuklar derslerine iyi çalışsınlar. Geleceğin ümitleri bunlar. Onlar geleceğimizin cumhurbaşkanı, meclis başkanı, bakanları, hepsinin birer masası olmasını isterim."

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