Madran Dağı'nda mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı

AYDIN
Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Madran Dağı'ndaki rüzgar santralinde çalışan 5 işçi, kar yüzünden mahsur kalınca bölgeye ekip yönlendirildi.
Tipi ve kar kalınlığının bir metreyi aşması nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, işçileri kurtardı.
İşçiler, Çarşamba gününden beri bölgede mahsur kaldıklarını belirtti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kış boyunca ekiplerin 24 saat esasına göre hazır beklediğini, ihtiyaç duyanların "444 40 09" numaralı hızlı çözüm merkezi veya itfaiyenin 110 numaralı acil hattını aramaları gerektiğini bildirdi.
Muhabir: Ferdi Uzun