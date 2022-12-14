Lübnanlı iç mimar Osmanlı evlerinden ilhamla ışıklı dekoratif tablolar yapıyor
Lübnanlı iç mimar, ülkesinde yok olma riskiyle karşı karşıya bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi evlerden ilhamla birbirinden güzel ışıklı dekoratif tablolar yapıyor.
Beyrut
Ülke genelinde ve özellikle kıyı bölgelerindeki kentlerde, Osmanlı dönemindeki mimari dokuyu yansıtan çok sayıda "kemer pencereli" geleneksel ev bulunuyor.
Ancak Lübnan'da 1975'te patlak veren ve 15 yıl süren iç savaş, ardından farklı gerekçelerle başlatılan kentsel dönüşüm, devletin eski yapılara yönelik restorasyon çalışmalarına gereken önemi vermemesi gibi nedenlerle bu tarihi evlerin birçoğu yok olmuş ya da olmak üzere.
Son olarak başkent Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük liman patlamasında çevredeki birçok tarihi ev yıkıldı veya büyük hasar gördü.
Osmanlı evlerinin "kemer pencereleri" ışıl ışıl
Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde yaşayan iç mimar Mişel Bendeli, AA muhabirine, Osmanlı evlerine olan ilgisini ve yaptığı dekoratif ışıklı tablolara bu evleri yansıtma nedenini anlattı.
Bendeli, hayranı olduğu Osmanlı dönemine ait kemer pencereli evlerin özellikle son liman patlamasında büyük zarar görmesi üzerine bir şekilde bu evleri yaşatma kararı aldığını söyledi.
Bu evleri özellikle pencerelerini çok beğendiğini dile getiren Bendeli, öncesinde Trablusşam ve Beyrut'ta ayakta kalabilen Osmanlı evlerinin fotoğraflarını çektiğini belirtti.
Bendeli, sonrasında bu evlerin belki de en dikkat çeken kısmı olan kemer pencereleri, yaptığı eserlere yansıtma kararı aldığını kaydetti.
Lübnanlı iç mimar, ahşap ve farklı malzemelerle orijinaline uygun şekilde yaptığı kemer pencereleri kullandığı özel lambalarla aydınlattığını aktardı.
Lübnanlıların anılarında yer edinen "kemer pencereler" şimdi evlerinin duvarlarını süslüyor
Tarihi evlerin sadece bir kültürel miras olmadığını aynı zamanda toplumsal hafızada da önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Bendeli, insanların anılarında yer edinen kemer pencerelerin şimdi bu tablolarla evlerinin duvarlarını süslediğini söyledi.
Bendeli, "İnsanlardan dedeleri veya babalarının böyle bir evde yaşadığı, kemer pencerelerin birçok olaya tanıklık ettiği yönünde hikayeler duymaya başladım." dedi.
Işıklı tablolara yurt dışından da ilgi var
Lübnanlı iç mimar, Osmanlı evlerini yansıttığı dekoratif ışıklı tablolara ilginin beklediğinden çok daha fazla olduğunu belirtti.
Bendeli, 7 ay gibi kısa bir sürede tabloların büyük beğeni toplandığını, özellikle yurt dışında yaşayan Lübnanlılardan siparişler aldığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.