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Yaşam

Lübnan'ın dağlarına kışın ilk karı düşerken sahilinde ise yazın sıcağı var

Lübnan'ın yüksek dağlarına yılın ilk karı düşerken, sahil kesiminde ise insanlar denize girip yazı yaşamaya devam ediyor.

İdiris Okuduci   | 28.11.2022
Lübnan'ın dağlarına kışın ilk karı düşerken sahilinde ise yazın sıcağı var Fotoğraf: Hussam Shbaro/AA

Beyrut

Akdeniz iklimine sahip Lübnan, hem denize paralel şekilde uzanan "Cebel-i Lübnan" denilen yüksek dağlara hem de yaklaşık 225 kilometre uzunluğundaki bir kıyı şeridine sahip.

Lübnan'ın başta Beyrut olmak üzere Trablusşam, Sayda, Sur, Cubeyl ve Batrun gibi en büyük kentleri kıyı şeridinde yer alıyor.

Kayak sezonu için hazırlık yapılıyor

Kış mevsiminin neredeyse başladığı ülkede, Cebel-i Lübnan'ın yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı. Kış sporları ile meşhur bölgede işletmeler kayak sezonu için hazırlık yapıyor.

Dağda kış mevsimini yaşayan Lübnanlılar, sadece birkaç kilometre aşağıya indiklerinde denize girip sıcak suyun tadını çıkarabiliyor.

Kar manzaralı Beyrut sahilinde yüzüyorlar

Derin bir ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da halkın hafta sonu yapabileceği en ucuz ve en eğlenceli aktivite kar manzaralı Beyrut sahilinde yüzdükten sonra karlı dağlara karşı güneşlenmek.

Denize girmek istemeyen Lübnanlılar ise uzun sahil boyunca yazlık kıyafetleriyle yürüyüş yapmayı tercih ediyor.

Avrupa ve Kanada'da yaşayan bazı Lübnanlılar kış için ülkelerini tercih ediyor

Lübnan diasporasının önemli bir kısmı kışın oldukça çetin geçtiği Avrupa ve Kanada gibi ülkelerde yaşıyor. Özellikle emekli olan birçok Lübnanlı, kışı Avrupa ve Kanada'da geçirmek yerine ülkelerine dönmeyi veya Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyor.

Kışı, çocuklarının yaşadığı Kanda yerine Beyrut'ta geçirmek isteyen Lübnanlı Muhammed Mecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hava güzel ve sıcak. Yukarıda ise kar var. Burası benim hayatım ve her şeyim. Kanada, Fransa, Avustralya ve ABD'ye gittim ancak en güzel yer yine Lübnan." dedi.

Mecid, "Çocuklarım Kanada'da yaşıyor ancak ben oraya gitmek istemiyorum. Kışları burada geçiriyorum." diye konuştu.

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