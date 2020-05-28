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Yaşam

Liseliler araçlar için güvenlik sistemleri geliştirdi

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, alkollü araç kullanımı, sürücünün kalp krizi geçirmesi, emniyet kemeri kullanılmaması, araç kapılarının açık kalması gibi sorunlara çözüm amacıyla bazı sistemler tasarladı.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 28.05.2020
Liseliler araçlar için güvenlik sistemleri geliştirdi Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Samsun'da lise öğrencileri, araçlarda kullanılmak üzere güvenlik sistemleri geliştirdi.

İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü 10. sınıf öğrencileri Murat Erdal ve Emirhan Demir, Bilişim Teknolojileri Bölümü öğretmeni Adem Ünlü'nün danışmanlığında bir yıl süren çalışmayla "İyiliğin İçin Güvenlik Projesi"ni hayata geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce geçen yıl düzenlenen Ulusal Bilim Kampı'nda Türkiye birinciliği elde eden proje, bu yıl da 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Samsun Bölge Sergisi'nde yer aldı.

Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazalarını önlemek için belirledikleri problemlere çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Alkollü araç kullanımı, araç içinde hava kalitesi, sürücünün kalp krizi geçirmesi, emniyet kemeri kullanılmaması, araç kapılarının açık kalması, yaya geçidinde yayalara üstünlük verilmesi gibi konularda çözüm için sensör ve yazılım geliştirdiklerini anlatan Erdal, bu sorunlarda uyarı veren sistemlerle aracın akıllı araca dönüştüğünü vurguladı.

Erdal, "Türkiye'nin otomobili"ne de katkı yapmak istediklerine işaret ederek, "Geliştirdiğimiz sistemlerle araç, güvenlik anlamında daha üstün hale gelecek. Sürücünün güvenliğini ön plana çıkardık. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca (TOGG) yapılan yerli otomobilimiz çok gelişmiş ve teknolojik olacak. Biz de Türkiye'nin otomobiline katkı vermek istiyoruz." dedi.

Proje için patent başvurusunda bulunuldu

Demir ise geliştirdikleri sistemleri kartondan oluşturdukları araca entegre ederek basit bir maket yaptıklarını dile getirdi.

Güvenlik sistemlerinin sürücünün hata yapmasını engellemeye yönelik olduğunu vurgulayan Demir, sistemin yaşanan sorunlardan yola çıkılarak geliştirildiğine dikkati çekti.

Ünlü ise geliştirilen güvenlik sistemleri için patent başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Araçlarda güvenli sürüşe yönelik eksikleri gidermek istedik. Türkiye'nin otomobilinin tanıtımı yapıldığında öğrencilerim çok heyecanlandı. 'Bizim çalışmalarımız neden TOGG'da olmasın' diye düşündüler. Çalışmalarını daha çok heyecanlanla sürdürdüler." diye konuştu.


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