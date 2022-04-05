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Yaşam

Leylekler yuva yapınca tandır bacasındaki tadilat sonbahara kaldı

Erzurum'da bir aile, ekmek pişirmek istedikleri tandırın bacasında yapacakları tadilatı, leylek çiftin yuva yapması sonucu sonbahara ertelemek zorunda kaldı.

İlhami Erkılıç   | 05.04.2022
Leylekler yuva yapınca tandır bacasındaki tadilat sonbahara kaldı Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum

Yakutiye ilçesinin Ortadüzü Mahallesi'nde Ayşe Aslan ve ailesi, bir süre önce satın aldıkları evin ekmek ve yemek pişirmek için kullandıkları tandırının bacasında leylek çiftin yuva yaptığını gördü.

Bu yüzden tandırı kullanamayan ve bacada tadilat yapmak isteyen Aslan, yuvanın taşınması yönünde Yakutiye Belediyesine başvurdu.

Belediye görevlileri de Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı bir veteriner hekim ile yuvada inceleme yaptı. İnceleme sonucu leyleklerin çiftleşme döneminde olması sebebiyle ekim ayına kadar yuvanın taşınmaması kararı alındı.

Aslan ailesinin tandır bacasında yapacağı tadilat da bu nedenle leyleklerin göç edeceği sonbahar aylarına ertelendi.

Drone ile de görüntülenen yuva, leylekler göç edince ilgili görevlilerce başka bir alana taşınacak.

Yakutiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden peyzaj mimarı Resul Dağdelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın talebi doğrultusunda leylek yuvasının kontrollerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yuvayı milli parklardan veteriner hekimle incelediklerini anlatan Dağdelen "Veteriner hekimin görüşleri doğrultusunda leylekler çiftleşme döneminde oldukları için yuvaya dokunmayacağız. Leylek çift, ekim ayında yuvayı terk edince yuvayı başka alana taşıyacağız. Yuvayı sağlamlaştırma adına şimdi incelemelerde bulunduk. "dedi.

Dağdelen, evin tandır kısmında tadilat yapmak isteyen ev sahibinin yuvayı da yıkmak istemediğini ifade etti.

Yuvanın çok büyük olduğunu aktaran Dağdelen, "Leylekler göç edene kadar yuvayı güvenli hale getireceğiz. Veteriner arkadaş yakın zamanda leyleklerin yumurtlayacağını, bundan dolayı yuvayı taşırsak leyleklerin o yuvaya bir daha girmeyeceğini söyledi. Bu sebeple yuvayı şimdilik taşımayacağız." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Burhan Seferoğlu da uzun zamandır leyleklerin mahallelerinde bulunduğunu belirterek, ev sahibinin yuvadan dolayı tadilat yapamadığını dile getirdi.

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