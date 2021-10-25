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Yaşam

Kütahya'daki Domaniç Dağları'na fotoğrafçılar ilgi gösteriyor

Kütahya'daki Domaniç Dağları'nda sonbahar mevsiminde yaşanan renk cümbüşü fotoğrafçıların ilgisini çekti.

Serdar Yiğit   | 25.10.2021
Kütahya'daki Domaniç Dağları'na fotoğrafçılar ilgi gösteriyor Fotoğraf: Serdar Yiğit / AA

Kütahya

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Kütahya ile Bursa sınırlarındaki Domaniç Dağları, sunduğu görsel şölenle sonbaharda doğa tutkunlarının beğenisini topluyor.

Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesinde sonbaharda oluşan eşsiz manzaralar arasında yürüyüş yapan ve fotoğraf çekerek doğal güzellikleri adeta ölümsüzleştirenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Kütahya Valiliği ve Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EFÇOD) tarafından bölgede gerçekleştirilen sonbahar etkinliğine katılan EFÇOD Başkanı Emel Oğur, AA muhabirine, Domaniç Dağları'nda eşsiz sonbahar manzaralarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Bu güzellikleri fotoğraflamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Oğur, "Domaniç Dağları doğa harikası bir yer. Manzara karşısında bu güzelliklere hayran kaldık. Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndan başladığımız gezimizi, şelaleler ile sonlandırdık. Tüm fotoğrafçıların mutlaka buraların görmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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