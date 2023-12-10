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Yaşam

Kütahya'da yaralı bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede bulunan yaralı ayı yavrusu tedavi altına alındı.

Serdar Yiğit  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Kütahya'da yaralı bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı Fotoğraf: Serdar Yiğit/AA

Kütahya

Çukurca Beldesi Ilıcaksu Mahallesi Atlar Çayırı mevkisinde, yaralı bir ayı olduğu bilgisi üzerine bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Domaniç İlçe Jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, 6-7 aylık olduğu tahmin edilen yaralı ayıyı vatandaşların da yardımıyla tedavi edilmek üzere araca yükleyerek götürdü.

Mahallesi muhtarı Ercan Özhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda bölgede çok fazla ayı görüldüğünü dile getirerek, "Yol kenarındaki tarlada yaralı ayıyı gördüğümüzde hemen ilgili kuruma haber verdik. İnşallah ciddi bir yaralanması yoktur." dedi.

Ayının, yoldan geçerken bir aracın çarpması sonucu yaralandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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