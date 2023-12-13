Dolar
29.06
Euro
31.33
Altın
1,982.26
ETH/USDT
2,172.90
BTC/USDT
41,154.00
BIST 100
7,625.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kütahya'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki Engelsiz Öğrenci Birimi'nde öğrenciler atık malzemelerle takı ve hediyelik eşyalar üretiyor.

Sinan Balcıkoca  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Kütahya'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor Fotoğraf: Sinan Balcıkoca/AA

Kütahya

Birimdeki hobi atölyesinde haftada bir kez toplanan üniversite öğrencileri hem sosyalleşiyor hem de atıkları sanat eserine dönüştürüyor.

Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Nilüfer Dalkılıç, AA muhabirine, hobi atölyesinde sadece engellilerin değil tüm öğrencilerin yararlandığını söyledi.

Öğrencilerin hobi atölyesinde güzel vakit geçirdiğini belirten Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Burada bütün geri dönüşüm malzemeleri aslında sanata kazandırılmış oldu. Hem bardak altlıkları hem kolyeler, çok güzel ürünler çıktı. Bütün öğrencilerimizin de eline sağlık. Gerçekten onlar da çok sevdikleri güzel bir alanda etkinlik gerçekleştirdiler. Bu tarz etkinlikleri sürekli devam ettirmek önemli. Burası bir depoydu, çok çalışarak hobi atölyesine dönüştürdük. Her hafta bu etkinlikleri sürdüreceğiz."

Öğrencilere eğitim veren sanatçı Sibel Temelkıran da öğrencilerle sanatsal faaliyet yürüttüklerini anlattı.

Temelkıran, öğrencilere ahşap boyama, bardak altlığı ve çini yapımını anlattığını ifade ederek, "25 yıldır bu işi yapıyorum. Geri dönüşümü çok seviyorum. Herkesin de bilinçlenmesi için uğraşıyorum. Burada öğrencilerle de onu yapıyoruz. Kavanoz kapaklarıyla bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Öğrenciler de çok sevdiler bu işi. Severek de yapıyorlar. O da bizim için çok önemli." diye konuştu.

Öğrencilerden Beyza Atak ise arkadaşlarıyla ahşap boyama yaptığını belirterek, "Hocalarımız kavanoz kapaklarını bardak altlığı olarak kullanıyor. Onu biz örnek olarak görüyoruz ve aynısını ahşaba yapmaya çalışıyoruz. Bunları yapmak çok eğlenceli." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Metrobüsler megakenti taşımakta yetersiz kalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul edecek
Kars ve Ardahan'da sis ulaşımı aksattı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Yargıtay, darbeci helikopter pilotlarına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı

Benzer haberler

Kütahya'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Kütahya'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Kütahya'da AA'nın "Kanıt" kitabındaki görseller sergilendi

Kütahya'da yaralı bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı

Aizanoi'de Afrodit ve Dionysos'a ait yeni heykel başları bulundu

Aizanoi'de Afrodit ve Dionysos'a ait yeni heykel başları bulundu
Kütahya'da hekimler Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

Kütahya'da hekimler Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
Sağlık çalışanlarından Filistin için "sessiz yürüyüş"

Sağlık çalışanlarından Filistin için "sessiz yürüyüş"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet