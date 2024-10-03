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Yaşam

Kütahya'da okul müdürü öğrencinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kütahya'da bir okulun müdürü, soluk borusuna yiyecek kaçan öğrencisinin hayatını Heimlich manevrası​​​​​​​​​​​​​​ yaparak kurtardı.

Muharrem Cin  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Kütahya'da okul müdürü öğrencinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kütahya

Vefa Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Merkezi yemekhanesinde, öğle vakti yemek yiyen 9. sınıf öğrencisi Reyhan Dönmez'in nefes almakta güçlük çektiğini gören öğretmenler çocuğa müdahale etmeye çalıştı.

Müdahalenin sonuç vermediğini fark eden okul müdürü Ahmet Hamdi Karamete, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun tekrar nefes almasını sağladı.

Karamete, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kendilerine 16 saat verilen ilk yardım eğitiminde Heimlich manevrasını öğrendiğini söyledi.


Fotoğraf: Ramazan Doğan/AA

Öğrencisinin hayatının kurtulmasına vesile olduğu için mutlu olduğunu belirten Karamete, "Yemekhanede öğrencimizin nefes almadığını fark eden öğretmenlerimiz müdahale etmeye çalıştı. Onların yetersiz kaldığını görünce ben müdahale ederek öğrencimizin nefes almasını sağladık. Zaman zaman benzer olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bize verilen ilk yardım eğitimi öğrencilerimizin hayatını kurtarmamıza sebep olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, öğretmenlerin ve Karamete'nin çocuğa müdahale anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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