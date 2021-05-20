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Yaşam

Kuşadası'nda yelkenliye eşlik eden yunuslar güzel görüntü oluşturdu

Ferdi Uzun   | 20.05.2021
Kuşadası'nda yelkenliye eşlik eden yunuslar güzel görüntü oluşturdu

Aydın

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tekneye eşlik eden yunuslar, görsel şölen oluşturdu.

Kuşadası açıklarında kendisine ait yelkenliyle denizde vakit geçiren Yusuf Çetinkaya, teknenin önünde su yüzeyine çıkan yunusları fark etti.

Çetinkaya, çok sayıda yunusun tekneye eşlik ettiği anları cep telefonuyla kaydetti.

AA muhabirine açıklama yapan Çetinkaya, nadir de olsa seyir sırasında yunusları gördüklerini söyledi.

Denizcilerin yunusu su yüzeyinde gördüğünde o günü "uğurlu" kabul ettiğini anlatan Çetinkaya, "Kuşadası açıklarında karşılaştığımız kalabalık yunus ailesi yaklaşık yarım saat bizlere eşlik etti ve suda oyunlar oynadı. Bugüne değin gördüğüm her anda pozitif enerji ve mutluluk veren yunuslar, bu kez bizlere uzun süre eşlik etti, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.



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