Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı
Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası'na 3 gemiyle 8 bin 270 turist geldi.
Aydın
Bahama bandıralı "Odyssey Of The Seas", İtalya bandıralı "Costa Venezia" ve Panama bayraklı "MSC Armonia" adlı kruvaziyerler, yolcularıyla Ege Port Limanı'na yanaştı.
Gemilerden inen 8 bin 270 turist, limanda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.
Turistlerden bazıları Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı, diğerleri de Kuşadası'nda alışverişi tercih etti.
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