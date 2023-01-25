Kuş türlerine ev sahipliği yapan Ardahan'daki Putka Sazlığı dondu
Ardahan'ın Çamlıçatak köyü sınırlarında bulunan Putka Sazlığı buz tuttu.
Ardahan
Kente 8 kilometre mesafedeki Ardahan-Kars kara yolu üzerinde bulunan sazlık, ilkbahar mevsiminde kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
Bölgedeki dondurucu soğukların etkisiyle donan sazlıktaki otlar da buz üstünde kaldı.
Kuşların göç ettiği sazlık çevresi beyaz örtüyle kaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.