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Yaşam

Kuş türlerine ev sahipliği yapan Ardahan'daki Putka Sazlığı dondu

Ardahan'ın Çamlıçatak köyü sınırlarında bulunan Putka Sazlığı buz tuttu.

Günay Nuh   | 25.01.2023
Kuş türlerine ev sahipliği yapan Ardahan'daki Putka Sazlığı dondu Fotoğraf: Günay Nuh - AA

Ardahan

Kente 8 kilometre mesafedeki Ardahan-Kars kara yolu üzerinde bulunan sazlık, ilkbahar mevsiminde kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Bölgedeki dondurucu soğukların etkisiyle donan sazlıktaki otlar da buz üstünde kaldı.

Kuşların göç ettiği sazlık çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

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