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Yaşam

Kurban Bayramı tatilinde 408 bin kişi trenlerle seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Kurban Bayramı süresince yüksek hızlı trenlerimizde 119 bin, ana hat trenlerimizle 74 bin, bölgesel trenlerimizle 215 bin vatandaşımız yolculuk yaptı." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 14.07.2022
Kurban Bayramı tatilinde 408 bin kişi trenlerle seyahat etti

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatilinde 408 bin vatandaşın trenlerle seyahat ettiğini belirterek, "Kurban Bayramı süresince yüksek hızlı trenlerimizde 119 bin, ana hat trenlerimizle 74 bin, bölgesel trenlerimizle 215 bin vatandaşımız yolculuk yaptı." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, TCDD Taşımacılık AŞ'nin, Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer koyduğunu ve kapasite artışına gittiğini anımsattı.

Marmaray, İZBAN ve Başkentray'da da 2 milyon 509 bin vatandaşın ücretsiz yolculuk yaptığını aktaran Karaismailoğlu, bayram tatilinde toplam 2 milyon 917 bin yolcunun taşındığını bildirdi.

Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nda yüksek hızlı tren hatlarında 11 bin 838, ana hat ve bölgesel trenlerde 39 bin 800 olmak üzere toplam 51 bin 638 kişilik ek kapasite artışı yapıldığının altını çizdi.

Trenlerin doluluk oranına ulaştığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı süresince yüksek hızlı trenlerimizde 119 bin, ana hat trenlerimizle 74 bin, bölgesel trenlerimizle 215 bin vatandaşımız yolculuk yaptı. Kurban Bayramı tatilinde 408 bin vatandaşın trenlerle seyahat etti. Yükselen değer olan demir yollarının yeniden canlanması için hükümetlerimiz döneminde seferberlik ilan ettik. Son 20 yılda demir yollarına 37 milyar dolarlık yatırım yapıldı. 432 kilometrelik hızlı tren hattı inşa edildi. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu yüzde 6 artırarak, 11 bin 590 kilometreye yükselttik. Toplam demir yolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkardık."

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