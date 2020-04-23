Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
98,524.09
Altın
1,727.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum AA CANLI ekranlarında
logo
Yaşam

Kur'an kursu öğreticileri maske üretimi için seferber oldu

Aksaray'da Kur'an kursu öğreticisi kadınlar ve aileleri, ürettikleri koruyucu maskeleri hastane ve kamu kuruluşlarına gönderiyor.

Zekeriya Karadavut   | 23.04.2020
Kur'an kursu öğreticileri maske üretimi için seferber oldu Fotoğraf: Zekeriya Karadavut/AA

Aksaray

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kursların kapanmasının ardından bu süreçte nasıl destek olabilecekleri üzerine fikir alışverişinde bulunan öğreticiler, evlerindeki dikiş makinelerini kullanarak gönüllü olarak maske üretmeye başladı.

Gerekli malzemeleri Aksaray Halk Eğitim Merkezinden ücretsiz temin eden kadınlar, şu ana kadar ürettikleri 3 binden fazla maskeyi İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarındaki öğreticilerden Nazmiye Satıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün dünyayla birlikte Türkiye'nin de çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bu süreçte Kur'an kursu öğreticileri olarak neler yapabileceklerini düşündüklerini belirten Satıcı, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızın maske dikimine başladığını duydum ve hemen aralarına katıldım. Babam ve annem de sağ olsun bana yardımcı oluyor. Böylelikle daha hızlı dikmiş oluyorum. Şu anda 5 hocamızla birlikte dikiyoruz. Bu sayımız her geçen gün artıyor. Sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla çabalıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar maske dikeceğiz. Bugün yaptığım maskeleri teslim ettim. İnşallah böyle devam edeceğiz. Maske dikiminde ailem sağ olsun bana destek oluyor. Babam preste kesilen ve eğrilikleri olan malzemeleri makasla keserek düzeltiyor. Annem de babamın kestiği maske malzemelerini düzelterek önüme koyuyor.

Ben de malzemeleri dikerek maske haline getiriyorum. Gönüllü bir şekilde maskelerimizi dikerek çalışanlara gönderiyoruz."

"Bir başkasına faydalı olmak çok güzel bir duygu"

Kur'an kursu öğreticisi Saliha Kaya da zaten ailesine maske diktiğini, arkadaşlarıyla bunu devlet için de yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Ülkenin geçtiği zor süreçte sağlık çalışanları ve insanlara böyle destek olduklarını anlatan Kaya, "Uzun süredir dikiş makinesinin başına oturmuyordum. Sabah erkenden kalkıyorum ve başlıyorum maske dikmeye, gece yarısına kadar dikiyorum. Diktiğimiz ürünleri paketleyip üstlerine sayılarını yazıp cuma günleri teslim ediyoruz. Bu süreçte herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bunu etrafımdan ve çevremden görüyorum. Bir başkasına faydalı olmak çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 sonrası dünyanın şifreleri: Milli yeterlilik ve küresel işbirliği
Bildiğimiz dünyanın sonu: Kovid-19 ve küresel siyaset
Enerjide Kovid-19 darbesi
Kadirov’un virüs çıkışı Putin’le ilişkileri geriyor
Körfez'in Türkiye karşıtı politikalarında yeni sahne Suriye

Benzer haberler

Geleneksel el sanatlarını yaşatan hünerli eller maske mesaisinde

Geleneksel el sanatlarını yaşatan hünerli eller maske mesaisinde

Kur'an kursu öğreticileri maske üretimi için seferber oldu

KKTC'de sokakta maske takma zorunluluğu getirildi

Kuveyt'ten getirilen 348 Türk vatandaşı Aksaray'daki yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten getirilen 348 Türk vatandaşı Aksaray'daki yurda yerleştirildi
Almanya'da maske takma zorunluğu ülke genelinde uygulanacak

Almanya'da maske takma zorunluğu ülke genelinde uygulanacak
Öğretmenler sağlık çalışanları için seferber oldu

Öğretmenler sağlık çalışanları için seferber oldu