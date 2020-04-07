Kumbarasındaki 407 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Aydın'da 11 yaşındaki Kaya, Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasında biriktirdiği 407 lirayı bağışladı.
Aydın
Aydın'ın Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Gazipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Murat Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, biriktirdiği harçlıklarıyla destek verdi.
Kaya, Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, kumbarasındaki 407 lirayı bağışlamak istediğini söyledi.
Grup üyesi iki kişi, Kaya'nın evine gelerek, kampanya hesabına yatırmak üzere parayı teslim aldı.
Murat Kaya, kampanyaya katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Kumbaramdaki harçlıklarımı vermek istedim. Dışarı çıkamadığım için Vefa timini aradım ve teslim ettim. Çok mutluyum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.