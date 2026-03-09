Dolar
44.08
Euro
51.05
Altın
5,071.05
ETH/USDT
2,014.40
BTC/USDT
68,889.00
BIST 100
12,611.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız İsrail saldırısı altındaki Beyrut'un Dahiye bölgesinde patlamalar meydana geldi Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. VTR
logo
Yaşam

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Ege ile Gaga Müzikali sahnelendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Ege ile Gaga Müzikali çocuklarla buluştu.

Zehra Tekeci Eser  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Ege ile Gaga Müzikali sahnelendi Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Ege ile Gaga'nın müzikali sahnelendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga'nın sıkı dostluklarını anlatan müzikalde, kitap okumanın ve bilginin önemi vurgulandı.

Çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlenen müzikalde, şarkılara eşlik eden minikler eğlenceli anlar yaşadı.

Müzikali babası ile birlikte izleyen 5 yaşındaki Göktuğ Cesur, AA muhabirine, keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Göktuğ Cesur, "Ege ve Gaga'yı çok seviyorum. Çok eğlendim." dedi.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri çocuklara yönelik gösteriler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle ramazan boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan sosyal medya kullanımına ilişkin çocuklara yönelik paylaşım
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehitliklerde bakım çalışması başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Ege ile Gaga Müzikali sahnelendi

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Ege ile Gaga Müzikali sahnelendi

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Kaptan Pengu ve Arkadaşları Müzikali" sahnelendi

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Akıllı Tavşan Momo Müzikali" sahnelendi

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "İbi Müzikali" sahnelendi

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "İbi Müzikali" sahnelendi
Operanın görünmez kahramanları "Singin' in the Rain" müzikali için yoğun çaba harcıyor

Operanın görünmez kahramanları "Singin' in the Rain" müzikali için yoğun çaba harcıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet