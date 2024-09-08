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Yaşam

Kruvaziyer turizminin yeni rotası Kızıldeniz olacak

Kruvaziyer turizmi yaz döneminde yeni destinasyon ve rotalarla seyahat severleri ağırlamayı sürdürürken, sektör yeni dönemde Kızıldeniz'i de rotasına eklemeyi planlıyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Kruvaziyer turizminin yeni rotası Kızıldeniz olacak

Ankara

Selectum Blu Cruises Genel Müdürü Nilda Türe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilcilerin yeni gözdesinin kruvaziyer turizmi olduğunu söyledi.

Bu yaz sezonunda Selectum Blu Cruises'un, Blue Sapphire gemisi ile Yunan Adaları'na yaptığı seferlerle misafirlerine farklı deneyimler sunduğunu ifade eden Türe, "Bu yıl Çeşme Limanı'ndan Yunan Adaları'na sunduğumuz 'tek kapı vizesi' ile misafirlerimize büyük bir kolaylık sağladık. Yunan makamlarının verdiği bu özel izinle 4 adaya tek bir işlemle geçiş imkanı sunuyoruz. Tüm işlemleri tur öncesi biz tamamlayarak, misafirlerimizin sadece seyahatin keyfini çıkarmasını hedefliyoruz." dedi

Türe, Blue Sapphire gemisinin, 366 kabini ve geniş yaşam alanlarıyla rakiplerinden ayrıştığını belirterek, gemide sundukları hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl yaz sezonunda aldıkları geri dönüşlerin son derece olumlu olduğunu anlatan Türe, "Misafirlerimiz, hem gemimizin konforu hem de sunduğumuz hizmetlerin kalitesinden oldukça memnun kalıyor. Memnuniyetin bir diğer sebebi de ulaşılan limanlarda sadece gemi kartı ile hızlıca ve beklemeden çıkılabiliyor olması ve birkaç basit evrakla kolayca ve zahmetsiz kapı vizesi imkanı sunuyor olmamızdır." diye konuştu.

Yeni rotalar programa alındı

Türe, Selectum Blu Cruises'in, 2024-2025 kış sezonunda Kızıldeniz'e özel gemi turlarına başlayacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Kızıldeniz programımızı 14 Kasım 2024 itibarıyla başlatmayı hedefliyoruz. Bu yeni rotamızla misafirlerimize Kızıldeniz'in renkli deniz altını ve sıra dışı bir coğrafyada keşif dolu tatil imkanı sunacağız. Yunan Adaları gemi seyahatindeki liderliğimizi daha da güçlendirmişken, her zaman bir önceki yolculuktan daha iyi hizmetler sunma hedefiyle yeni destinasyonlara açılıp, yenilikçi hizmetlerle yol alacağız."

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