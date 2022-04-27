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Yaşam

Kosova'daki trafolar, toplumda kadının rolüne dikkati çekmek için tuvale dönüştürüldü

Kosova'daki trafolar, bu yıl toplumda kadının rolüne dikkati çekmek için tuvale dönüştürülerek "sanat eseri" haline getirildi.

Agim Sulaj, Dzihat Aliju   | 27.04.2022
Kosova'daki trafolar, toplumda kadının rolüne dikkati çekmek için tuvale dönüştürüldü

Kosova

Başta başkent Priştine olmak üzere Prizren, İpek, Yakova, Mitrovitsa, Gilan ve Ferizovik şehirlerindeki trafolar, özel bir amaç için boyandı.

Trafolar, "birlikte daha güçlü" mesajı veren birer sanat eserine dönüştürüldü.

Kosova'da faaliyet gösteren Türk şirketleri Çalık Holding ve Limak'ın sahibi olduğu Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi (KEDS) ile Sanatın Gelişimi Merkezince (Q'art) 2021'de "Trafoda Sanat" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında yerel ve yabancı sanatçıların katılımıyla bugüne kadar ülke genelinde toplam 27 trafoda farklı konularda mesajlar içeren boyama çalışmalarına imza atıldı.

Bu yıl ise 7 trafoda yapılan çalışmada kadının toplumdaki rolü ele alındı.

KEDS'in Enformasyon Ofisinden Margarita Raşiti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların güçlendirilmesine yönelik mesajların yer aldığı çalışmaların mart ayı boyunca yapılmaya başlandığını çünkü bu ayın "kadın ayı" olarak bilindiğini söyledi.

Kosova'nın büyük şehirlerindeki trafoların her birinin, kadınların toplumdaki rolünün güçlendirilmesiyle ilgili mesaj taşıdığına işaret eden Raşiti, "Odağında, kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesi olan mesajların yer aldığı her bir trafo, onu renklendiren sanatçıya bağlı olarak özel bir konsepte sahip." ifadesini kullandı.

Başkent Priştine'nin Tophane Mahallesi'ndeki trafo, Renea Begolli adlı sanatçı tarafından "iyi bir yaşam ve enerji getirmesi için" boyandı.

İsviçreli sanatçı Krystel Suire'nin çalışmalarının odağında ise kadın-erkek eşitliği yer aldı.

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