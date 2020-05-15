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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Yaşam

Koronavirüse karşı 500 metre kumaştan 'sosyal mesafeli' gelinlik

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs ile mücadele sürerken Diyarbakır'da bir gelinlikçi, 500 metre tül kullanarak yaklaşık 12 metrekarelik alanı kaplayan 20 kilogram ağırlığında "sosyal mesafeli" gelinlik tasarladı.

Ahmet Kaplan   | 15.05.2020
Koronavirüse karşı 500 metre kumaştan 'sosyal mesafeli' gelinlik

Diyarbakır

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında nişan ve düğün salonlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması nedeniyle törenler ertelendi.

Kontrollü sosyal hayata geçiş süreci ile birçok sektörde olduğu gibi düğün salonları ve gelinlikçiler de yeni döneme hazırlanıyor.

Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, düğün salonlarının açılması halinde gelinin davetlilerle temasını en aza indirmek için sürece uygun sembolik bir gelinlik dikti.

Yaklaşık 12 metrekarelik alanı kaplayan gelinlik için 500 metre tül kullanan Kaymak, bu özel tasarımı talep görürse üretimini sürdürecek.

Kaymak, düğünlerde de sosyal mesafeye uyulmasına dikkati çekmek amacıyla diktiği yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki gelinliğe satışı için 7 bin 500 lira, kiralanması için de 5 bin lira değer biçti.

"Düğün salonlarının açılmasını istiyoruz"

Kaymak AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün Türkiye'de görülmesi ile yaklaşık 2 aydır faaliyetlerini durdurduklarını söyledi.

Bu süreçte birçok işletme gibi kendilerinin de zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Kaymak, uzun bir aradan sonra tekrar iş yerini açtığını belirtti.

Kaymak, düğün salonlarının yeniden açılmasını heyecanla beklediklerini ifade ederek, "Bir an önce düğün salonlarının açılmasını istiyoruz. Yaklaşık bir haftadır hazırlık sürecine girdik. İleriki süreçte düğün salonlarının açılması durumunda hazırlıklarımızı ona yönelik yaptık. Temennimiz bir an önce koronavirüsün bitmesi ve herkesin işine dönmesi." dedi.

"Sosyal mesafeye dikkat edelim" uyarıları doğrultusunda çalışma yürüttüklerini anlatan Kaymak, sosyal mesafe kuralına dikkati çekmek için kabarık bir gelinlik tasarladığını belirtti.

"Böyle bir gelinlik diktiğimiz için çok mutluyuz"

Kaymak, "Artık sosyal mesafe olmazsa olmazlarımızdan olduğu için biz de sosyal mesafeye önem verdik. Gelinliği yaklaşık bir haftada tamamladık. Gelinlik için 500 metre tül kullandık. Yaklaşık 12 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Böyle bir gelinlik diktiğimiz için çok mutluyuz. Düğün salonlarımız açıldığı zaman gelinlerimiz böyle bir gelinliği tercih edebilirler." diye konuştu.

Bu özel tasarımın bir örnek olduğunu aktaran Kaymak, beğenilmesi ve talep görmesi halinde istenilen ölçülere göre üretime geçeceklerini kaydetti.

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