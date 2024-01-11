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Yaşam

Konya'daki merkez doğaya salınamayan yırtıcı kuşların yuvası oldu

Doğada hayatta kalma kabiliyetini yitiren engelli yırtıcı kuşlar, Karatay Hayvanat Bahçesinin rehabilitasyon merkezinde kendileri için oluşturulan özel alanlarda misafir ediliyor.

Serhat Çetinkaya  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Konya'daki merkez doğaya salınamayan yırtıcı kuşların yuvası oldu Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan yırtıcı kuşlardan, tekrar doğaya salınması mümkün olmayanlar, habitatlarına uygun alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Merkezdeki 25 şahin, 27 kartal, 2 küçük akbaba ve 1 kara akbaba, günde üç öğün besleniyor, çeşitli bakımları ve pansumanları, veterinerlerce klinik ortamında özenle gerçekleştiriliyor.

Hayvanat bahçesinin yırtıcı kuşlardan sorumlu Veteriner Sağlık Teknikeri İsmail Ağaç, AA muhabirine, İç Anadolu Bölgesi'nde vahşi hayvanların tedavi ve rehabilitasyon merkezi olduklarını söyledi.

Doğada her hayvanın ekosistem için önemli olduğunu vurgulayan Ağaç, merkeze gelen hayvanları öncelikle doğaya kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bazı hayvanların ise doğada hayatta kalmasını sağlayacak yetilerini kaybettiğine dikkati çeken Ağaç, "Doğa koruma ve milli parklardan, emniyet birimlerinden ve vatandaşlardan gelen yaralı hayvanların tedavilerini burada yapıyoruz. Hayvanların rehabilitasyonlarını gerçekleştirdikten sonra tekrar doğaya salıyoruz. Salınamayacak durumlara olanları burada muhafaza altına alıyoruz. Kanat ampütasyonu yapılmış, gözü veya ayağı olmayan, yaşam fonksiyonlarını yerine getiremeyecek hayvanlarımız hayvanat bahçemizde kalıyor." diye konuştu.

"Kuşlarımızı sabah, öğle ve akşam, et ve sakatatla besliyoruz"

Doğaya salınamayacak durumdaki hayvanlar için kendi türlerine özgü habitat alanları oluşturduklarını belirten Ağaç, şöyle devam etti:

"Rehabilitasyon merkezimiz 2002'den beri faaliyet gösteriyor. Yıllık ortalama 650 ile 750 hayvan tedavi ediyoruz. 21 yıllık süreçte 14 bin 800 hayvanın rehabilitasyonunu gerçekleştirdik. Mevcut ameliyathanemizle burada bütün ameliyatlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Yaralı olan şahin, kartal, atmaca gibi yırtıcı kuşlarımızın kanat ampütasyonlarını, uzuv kayıpları ameliyatlarını yapabiliyoruz. Rehabilitasyona alınan yırtıcı kuşlarımızın, yaşamlarını sürdürebilecekleri genişlikte, doğal ortamlarına uygun şekilde düzenlenmiş çok büyük kafeslerimiz bulunuyor. Kuşlarımızı sabah, öğle ve akşam, et ve sakatatla besliyoruz. Yaralı olanların günlük tedavilerini, bakıma ihtiyaç duyanların da bakımlarını gerçekleştiriyoruz."

Ağaç, klinik olarak geniş imkanlara sahip olduklarını, 2023'te 90 şahin, 4 kartal, 8 atmaca ameliyat ettiklerini ifade etti.

Ameliyatlarda bir başarıya ulaştıklarına değinen Ağaç, "Ameliyat ettiğimiz 102 hayvanımızdan sadece 20'sini kaybettik. Çünkü burada geldiklerindeki durumları çok ağırdı. Bunlar dışındaki bütün hayvanlarımızı sağlığına kavuşturduk. Salınamayacak durumdakileri muhafaza ediyoruz. Diğerlerini doğal ortamlarına bıraktık." dedi.

Merkeze gelen yaralı hayvan sayısında yaz dönemlerinde artış olduğuna dikkati çeken Ağaç, bunun sebebinin bilinçsiz avcılık kaynaklı ateşli silah yaralanmaları olduğunu kaydetti.

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