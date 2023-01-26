Dolar
18.81
Euro
20.48
Altın
1,932.57
ETH/USDT
1,615.30
BTC/USDT
23,147.00
BIST 100
5,231.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Konya'da üç ayların başlamasının coşkusu "Şivlilik Çocuk Bayramı" ile katlanacak

Konya'da üç ayların başlangıcını müjdeleyen geleneksel "şivlilik" etkinliği "Şivlilik Çocuk Bayramı" ile devam edecek.

Zehra Melek Çat   | 26.01.2023
Konya'da üç ayların başlamasının coşkusu "Şivlilik Çocuk Bayramı" ile katlanacak Fotoğraf: Havva Dereağzı/AA

Konya

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerin açılışında düzenlenen festivalin açılışında, çocukluk anılarının canlandığını dile getirdi.

Çocukların şivlilik gününü dört gözle beklediğini aktaran Altay, şu değerlendirmede bulundu:

"Mahallede arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bir araya gelip elimizde torbalarla akşama kadar adeta şehrin tüm sokaklarını arşınlayarak ganimet topladığımız bir zaman dilimi. Bu geleneği çocuklarımıza hatırlatmak için her yıl etkinlikler düzenliyoruz. Burada aslında yapmaya çalıştığımız şey çocuklarımızın zihninde iyi birer hatıra kalması."

Altay, belediye olarak 200 bin çocuğa şivlilik paketi hediye ettiklerini söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Regaip Kandili'ni kutlayarak, Konya'nın asırlık geleneği şivliliğin bayrama dönüştüğünü kaydetti.

İl Müftü Vekili Kuddusi Uysal'ın yaptığı duayla başlayan etkinlikte, çocuklara şivlilik çantası dağıtıldı.

Selçuklu Kültür Merkezi'ndeki etkinliklere çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterirken, dün başlayan etkinliğin ilk gününde 80 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

Çocuklar ve ailelerinin müzikaller, animasyonlar dahil pek çok etkinlikle gün boyu eğlenceli vakit geçirebileceği Şivlilik Çocuk Bayramı'nın kapıları, saat 10.00 ile 22.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Etkinlik, 29 Ocak Pazar günü sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ: Seçim Kuruluna yapılan saldırılar büyük haksızlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Grosu'yu kabul etti
Yurt genelinde sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Benzer haberler

Konya'da üç ayların başlamasının coşkusu "Şivlilik Çocuk Bayramı" ile katlanacak

Konya'da üç ayların başlamasının coşkusu "Şivlilik Çocuk Bayramı" ile katlanacak

Konya'da "Şivlilik" geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi

Konyalı çocuklar Regaip Kandili'ni "şivlilik" bayramıyla kutluyor

Emekli olunca eline aldığı iğne ve boncukla karısına destek oluyor

Emekli olunca eline aldığı iğne ve boncukla karısına destek oluyor
Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere yaklaşık 73 milyon lira ceza uygulanacak

Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere yaklaşık 73 milyon lira ceza uygulanacak
Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanık hakkındaki cezaya itiraz edildi

Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanık hakkındaki cezaya itiraz edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet