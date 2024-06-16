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Yaşam

Konya'da müstakil evin çatısına çıkan boğa, zor anlar yaşattı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde önce ahırın damına çıkan, ardından bitişikteki evin çatısına atlayan kurbanlık boğa, güçlükle yakalandı.

Yalçın Dinç  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Konya'da müstakil evin çatısına çıkan boğa, zor anlar yaşattı

Konya

Hacı Mehmetli Mahallesi'nde sahiplerinin elinden kaçan boğa, kerpiçten yapılan tek katlı ahırın damına çıktı.

Ardından bitişindeki müstakil evin çatısına atlayan boğa, tekrar ahırın damına indi.

Tüm uğraşlara rağmen atlayıp, kaçmaya devam eden boğa, bir süre sonra yakalandı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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