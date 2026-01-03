Konya'da Beyşehir Gölü'nün yüzeyinin bir kısmı buz tuttu
Konya'da Beyşehir Gölü'nün kıyıya yakın yüzeyi buzla kaplandı.
Konya
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece civarında ölçüldüğü ilçede, Beyşehir Gölü'nün kıyıya yakın yüzeyi buz tuttu.
Kıyıdaki teknelerin buzların arasında kaldığı görüldü.
Beyşehirli bazı balıkçılar, faaliyetlerine ara vererek teknelerin etrafındaki buzları kırmaya çalıştı.
