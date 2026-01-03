Dolar
Yaşam

Konya'da Beyşehir Gölü'nün yüzeyinin bir kısmı buz tuttu

Konya'da Beyşehir Gölü'nün kıyıya yakın yüzeyi buzla kaplandı.

Abdülhamit Yaşar  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Konya'da Beyşehir Gölü'nün yüzeyinin bir kısmı buz tuttu Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar/AA

Konya

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece civarında ölçüldüğü ilçede, Beyşehir Gölü'nün kıyıya yakın yüzeyi buz tuttu.

Kıyıdaki teknelerin buzların arasında kaldığı görüldü.

Beyşehirli bazı balıkçılar, faaliyetlerine ara vererek teknelerin etrafındaki buzları kırmaya çalıştı.

