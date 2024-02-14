Dolar
30.74
Euro
32.94
Altın
1,989.03
ETH/USDT
2,716.80
BTC/USDT
50,935.00
BIST 100
8,989.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Konya'da 71 yaşındaki master atlet, hareketli yaşamıyla dinç kalıyor

Konya'da gönül verdiği atletizmde Balkan şampiyonluğu gibi birçok başarı elde eden master atlet Durali Yıldız, 71 yaşında olmasına rağmen her gün 45 dakika antrenman yapıp, en az 10 kilometre koşuyor.

Anıl Kuru  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Konya'da 71 yaşındaki master atlet, hareketli yaşamıyla dinç kalıyor Fotoğraf: Anıl Kuru/AA

Konya

Babasının ölümünün ardından 6 yaşında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yurtta kalmaya başlayan Yıldız, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başlayıp, 25 yıl aralıksız ilgilendiği spora ekonomik sorunları nedeniyle 14 yıl ara verdi.

Yeni başarılar elde etmek ve sağlıklı kalmak için yıllar sonra atletizmle yeniden ilgilenmeye başlayan Yıldız, 2011 yılındaki Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metrede altın madalya kazanmayı başardı.

Spor hayatında Türkiye şampiyonluğu gibi çok sayıda başarıya imza atan ve dünya şampiyonu olmak isteyen Yıldız'ın, hareketli yaşamı sayesinde bir sağlık problemi bulunmuyor.

Yıldız: "Bazıları ilaçla, biz ise hareketle iyileşmeye çalışıyoruz"

Başarılarıyla devlet korumasındaki çocuklara ve yaşıtlarına örnek olacağına inanan Yıldız, AA muhabirine, çevresinde hareketli yaşamıyla tanındığını söyledi.

Sporun hayatının en önemli parçası olduğunu belirten Yıldız, "İnsanların spor yapmamasına şaşırıyorum. Her gün spor yaptığıma inanamıyorlar. 6 çocuğum ve 17 torunum var. Onlar benim hareketli yaşamıma alıştı." dedi.

Yıldız, vücudun yemek ve su gibi harekete de ihtiyaç duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bazıları ilaçla, biz ise hareketle iyileşmeye çalışıyoruz. Günde 45 dakika hareketler yapıyoruz. Çocuklar, bu konuda da yılgınlık gösteriyor. Hemen 'bitirelim, gidelim' istiyorlar. Benim bir bahçem var. Kendi başıma ekiyorum, dikiyorum, suluyorum ve çok büyük zevk alıyorum. Toprakla uğraşmak bana kuvvet veriyor. Günlük 10 kilometreden aşağı koşmuyorum. Bu yaşta bu çevikliğe sahip olmamın nedeni, spor, hareket ve düzenli yaşam."

"Yurtta, kararlı, disiplinli ve başarılı olmanın yollarını öğrendim"

Yetiştirme yurdunda 13 yıl kaldığını ve buranın kendisine çok şey kazandırdığını anlatan Yıldız, "Yurtta, kararlı, disiplinli ve başarılı olmanın yollarını öğrendim. Yurtlar adeta bir kamp havasındaydı. Yapılacakların saati belliydi. Hiç yılmadım ve hep hırslıydım." diye konuştu.

Yıldız, gücü yettiğince koşmaya devam edeceğini kaydetti.

Dernek başkanı da Yıldız'ı örnek aldı, koşmaya başladı

Konya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği Başkanı Mürsel Gökçen, kendisinin de yetiştirme yurtlarında büyüdüğünü söyledi.

Durali Yıldız'ın örnek aldığı kişilerden birisi olduğuna dikkati çeken Gökçen, "Durali abimi örnek aldım ve son iki yıldır koşmaya başladım. Ben 60 yaşındayım ama onun yaptıklarını yapamıyorum. Mesela bacağımı onun gibi kaldıramam, onun koştuğu kadar koşamam. Onu hep örnek gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama
RTÜK'ten seçim yayınlarına ilişkin açıklama
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Antalya'da 211 çiftçimizin 1200 dekarlık alanda zararı var
İstanbul Üniversitesi, Beyazıt yerleşkesine ziyaret için alınan tedbirleri açıkladı
Konya'da Kafes-37 operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Konya'da 71 yaşındaki master atlet, hareketli yaşamıyla dinç kalıyor

Konya'da 71 yaşındaki master atlet, hareketli yaşamıyla dinç kalıyor

Konya'da Kafes-37 operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Konya ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Atletizmde 2 Türkiye rekoru kırıldı

Atletizmde 2 Türkiye rekoru kırıldı
Gülle atmada 19 Türkiye şampiyonluğu olan Büşra'nın gözü uluslararası başarılarda

Gülle atmada 19 Türkiye şampiyonluğu olan Büşra'nın gözü uluslararası başarılarda
Milli atlet Mehmet Çelik, İspanya'daki yarışmada birinci oldu

Milli atlet Mehmet Çelik, İspanya'daki yarışmada birinci oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet