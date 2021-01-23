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Yaşam

Kolombiyalı ve Meksikalı turizmciler Kapadokya'yı gezdi

Kolombiya ve Meksika'da acente ve tur hizmeti sunan firmaların temsilcileri, Kapadokya'ya gelerek tarihi ve turistik merkezleri ziyaret etti.

Behçet Alkan   | 23.01.2021
Kolombiyalı ve Meksikalı turizmciler Kapadokya'yı gezdi

Nevşehir

Ortahisar beldesindeki bir konaklama tesisine gelen her iki ülkenin turizmcileri, sabah saatlerinden itibaren bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanımak amacıyla tura katıldı. Ortahisar, Uçhisar ve Göreme beldelerindeki turistik merkezleri gezen heyetin bazı üyeleri, peribacaları arasında deve sırtında dolaştı.

Meksikalı turizmci Ednan Majzoub, AA muhabirine, Kapadokya'ya ilk kez geldiğini ancak gördüğü güzellikler karşısında seyahat planlayanlara bölgeye gelmelerini özellikle tavsiye edeceğini belirtti. Kapadokya'nın dünyada görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu fark ettiğini aktaran Majzoub, "Kapadokya hakkında yeterli bilgiye sahip değildim. Burada turizm alanında çalışan insanlar çok organizeler ve nazikler. Balon turuna katıldım ve tüm bölgeyi gökyüzünden seyrettim. Bence Kapadokya çok harika bir yer ve herkese özellikle tavsiye edeceğim." dedi.

Rubi Aparicio ise farklı dönemlerde Kapadokya'ya gelme imkanı bulduğunu ancak ilk kez karla kaplı haline şahitlik ettiğini söyledi. Bölgenin kendisinde hayranlık uyandırdığını ifade eden Aparicio, "Kapadokya'ya daha önce iki kez gelmiştim. Yeniden bu ilginç güzellikleri barındıran yerde olmaktan mutluyum. Kaya oluşumlarının fotoğraflarını çekmek bile keyif verici. İnsan burada gezerken kendini bir kartpostalın içinde gibi hissediyor. Kapadokya bana göre rüya gibi bir yer. Tüm Meksikalılara hatta tüm seyahat edeceklere burayı görmelerini öneriyorum." şeklinde konuştu.

Kolombiyalı turizmci Andres Moros de aynı alan içinde birçok tarihi ve kültürel zenginliğin bir arada olmasının şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. Müşterilerinin Türkiye ve Kapadokya'yı tanımalarını çok istediğini anlatan Moros, peribacaları arasında dolaşırken doğal yapılardan etkilendiğini vurguladı.

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