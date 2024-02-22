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Yaşam

Kocasının rahatsızlanması üzerine başladığı mesleği 23 yıldır icra ediyor

Hatay'da 3 çocuk annesi Özlem Buluter Can, depremde yıkıldıktan sonra bahçeye kurduğu hızar atölyesinde kazma ve kürek sapı ile oyuncak davul ve pekmez külahı yapımında kullanılan kasnak, arı çıtası gibi çeşitli ürünler imal ediyor.

Ali Kemal Zerenli  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Kocasının rahatsızlanması üzerine başladığı mesleği 23 yıldır icra ediyor

Hatay

 Hatay'da 49 yaşındaki Özlem Buluter Can, eşinin rahatsızlığının ardından başladığı hızarcılığı, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldıktan sonra bahçeye kurduğu atölyesinde sürdürüyor.

Dörtyol ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Özlem Buluter Can, eşi Süleyman Can'ın 2001 yılında kalp krizi geçirmesi üzerine hızar atölyesinin başına geçti.

Ekmek teknelerinin kapanmaması için ilk etapta ustaların başında duran Can, zamanla mesleğin inceliklerini de öğrendi.

Özlem Buluter Can, her geçen gün kendini geliştirerek atölyede kazma ve kürek sapı ile oyuncak davul ve pekmez külahı yapımında kullanılan kasnak, arı çıtası gibi çeşitli ürünler yapar hale geldi.

Eşinin iyileşip 2003 yılında atölyeye dönmesine rağmen çalışmaya devam eden Can, 23 yıldır işini severek sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde iş yeri yıkılan Can, portakal bahçesine kurduğu atölyesinde eşiyle ekmek parası kazanmaya devam ediyor.

Özlem Buluter Can, AA muhabirine eşinin önce bel fıtığı, ardından da iki kez kalp krizi geçirdiğini anlattı.

Eşinin hastalığı nedeniyle ağır iş yapamadığı için atölyelerini kapatacak duruma geldiklerini aktaran Can, bu süreçte kolları sıvayarak ekmek teknelerinin başına geçtiğini söyledi.

"Kadınların her türlü işi yapacağına inanıyorum"

İlk etapta ustaların ve işçilerin başında durduğunu, ancak zamanla işi öğrendiğini belirten Can, şöyle konuştu:

"İlk kazma, kürek sapı çekmekle başladım, arkasından hızara ve diğer makinelere alıştım. Eşimin rahatsızlığı bel fıtığıyla başladı, daha sonra kas yırtılmasıyla devam etti ameliyat süreçleri. İki kez kalp krizi geçirdikten sonra, tabii ki bu aşamalarda dükkanı kapatma gibi bir lüksüm yoktu. Çocuklarım üniversite okuyordu, ben de çalışmak zorundaydım. Neden olmasın dedim. Sabah geldim, akşam evime gittim. Makinenin başında ustalarımla, işçilerimle ekmeğimin peşine düştüm. Kadın ve erkek omuz omuza verdikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Kadınların her türlü işi yapacağına inanıyorum. Ağır iş yoktur, ağır işi kolaylaştıran kadınlar vardır."

Can, depremlerde iş yerlerinin yıkıldığını ve hayırsever bir iş adamının kendilerine portakal bahçesinde yer verdiğini anlattı.

Hızar makinelerini depremin hemen ardından bahçeye taşıdıklarını belirten Can, eşiyle omuz omuza vererek çalışmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Süleyman Can (63) da rahatsızlığı sürecinde işlerin başına geçen ve devamında da bırakmayan eşiyle gurur duyduğunu kaydetti.

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