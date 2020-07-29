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Yaşam

KOAH hastası babasına şifa niyetine başladığı arıcılık mesleği oldu

Elazığ'ın Bölüklü köyünde yaşayan 42 yaşındaki Kezban Acar, KOAH hastası babasının bal tüketmesi için başladığı arıcılığı profesyonel olarak sürdürüyor.

Suat Öztürk   | 29.07.2020
KOAH hastası babasına şifa niyetine başladığı arıcılık mesleği oldu

Elazığ

Bölüklü köyünde annesiyle yaşayan Acar, daha önce arıcılık yapan ancak rahatsızlığı nedeniyle bu işi bırakmak zorunda kalan babasına şifa olması için küçük çapta bal üretmeye karar verdi.

Yaklaşık 2 yıl önce 3 kovan ile bal üretimine başlayan Acar, babasına tükettiği balın iyi gelmesi üzerine geçen sürede bu işi meslek edindi.

Hastalığa yenik düşen babasının hatırasını yaşatmak ve çevresinde ihtiyaç duyanlara şifa için bal dağıtmak isteyen Acar, kovan sayısını 30'a çıkardı.

Haftanın her gününü arılarıyla geçiren Acar, ürettiği balın bir kısmını çevresindeki yaşlı ve hastalara dağıtıyor, kalanıyla aile bütçesine katkı sağlıyor.

"Babam için arıcılığa heveslendim"

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vefat eden babasının anısına, arıcılık mesleğini en iyi şekilde sürdürmeye çalıştığını söyledi.

"Babam yediği bal sayesinde geceleri rahat uyuyordu. Babam için arıcılığa heveslendim." diyen Acar, 3 kovanla başladığı arıcılığı 30 kovanla sürdürdüğünü belirtti.

Acar, "Elde ettiğim balın bir kısmını çevremdeki hasta ve yaşlılara dağıtıyorum, bal almaya gücü olmayan komşularıma hediye ediyorum, kalanıyla da aile bütçeme katkı sağlıyorum." dedi.

Mesleğini severek yaptığını anlatan Acar, çok güzel duygularla çalıştığını die getirdi.

"Arı sevgisi tarif etmekle anlaşılmaz"

Acar, "Arı sevgisi tarif etmekle anlaşılmaz. Babamın vefatından sonra bu işi profesyonel olarak yapmaya başladım. Şu an büyük bir hevesle bu işi sürdürüyorum. Kazancım iyi çok şükür. Arıların içinde çalışmayı çok seviyorum." diye konuştu.

Sabahları uyanır uyanmaz büyük bir merakla arılarını görmek için kovanların başına gittiğini ifade eden Acar, onları izlediğini anlattı.

Acar, "Büyük bir aşkla onları takip ediyorum. Evdeki işlerimi bitirdiğim zaman soluğu arılarımın yanında alıyorum. Arılarımın kokusunu, uçuşunu bile seviyorum. Annem beni evde bulamadığında buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

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