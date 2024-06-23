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Yaşam

Kızkalesi'nde bayram tatilinde konaklama mekanları tam kapasite doluluğa ulaştı

Mersin'in turizm merkezlerinden Kızkalesi'ndeki turizm tesislerinin Kurban Bayramı tatilinde yüzde yüz doluluğa ulaştığı bildirildi.

Hüseyin Hilmi Çömez  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Kızkalesi'nde bayram tatilinde konaklama mekanları tam kapasite doluluğa ulaştı Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez/AA

Mersin

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine, Kızkalesi sahil bölgesinde otel, motel ve pansiyonların 9 günlük tatilde tam kapasite doluluğa ulaştığını belirterek, turizmcilerin çifte bayram yaşadıklarını söyledi.

Öztop, otel, motel ve pansiyon işletmecileri ile diğer sektörlerde hizmet veren esnafın da bayram yoğunluğundan memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramında tesislerin yüzde yüz doluluğa erişmesi sezon başlangıcında taze bir kan oldu. Bayramın ardından temmuz başına doğru da yurt dışında çalışan, ikamet eden gurbetçilerimiz gelmeye başlayacak. Bu, eylül ayının 20'sine kadar da devam edecek. Yurt dışındaki Türklerin tatil için ülkemize gelmeleriyle ülkeye ciddi döviz girdisi oluyor. Biz bu bayramı çifte bayram olarak kutladık. Şimdi dört gözle gurbetçilerimizin gelmesini bekliyoruz."

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