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Yaşam

Kızının öğrencisi olabilmek için 65 yaşında sınava girdi

Hicran Keyvanklı, Bilecik'te kızının doktor öğretim üyesi fakültede okuyabilmek için Dikey Geçiş Sınavı'nda ter döktü.

Harun Kaymaz   | 30.06.2019
Kızının öğrencisi olabilmek için 65 yaşında sınava girdi

Bilecik

Bilecik'te, 65 yaşındaki Hicran Keyvanklı, kızının doktor öğretim üyesi olduğu fakültede okuyabilmek için Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girdi.

İzmir'de yaşayan ve kızının öğretim elemanı olduğu Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde öğrenci olabilmek için Bilecik'te DGS'ye giren Keyvanklı, okumaya verdiği önemi anlattı.

Ön lisans mezunlarının lisans tamamlayabilmelerine yönelik düzenlenen DGS'ye katılmanın heyecanını dile getiren Keyvanklı, okumanın hayatının her anında olduğunu söyledi.

Keyvanklı, "Okumanın yaşı yok. Eğitim bir insan için çok önemli. Günde 4-5 saat çalışarak sınava hazırlandım. Kazanmak, kaybetmek önemli değil. Ben ideallerimin peşinde olmayı sürdüreceğim." diye konuştu.

Doktor öğretim elemanı olan Dr. Demet Deniz Dülger de bazen annesiyle birlikte ders çalıştıklarını, annesinin küçük yaştan itibaren kendilerine okumanın ve eğitimin önemini her zaman hissettirdiğini anlattı.

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