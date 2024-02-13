Dolar
30.72
Euro
33.15
Altın
2,027.03
ETH/USDT
2,672.70
BTC/USDT
49,842.00
BIST 100
9,151.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Afet Kordinasyon Merkezi’nde şiddetli yağışlara ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

Kızılırmak kenarındaki millet bahçesine "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" adı verildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kenarına kurulan millet bahçesine, "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" ismi verildi.

Emrah Akıllı  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Kızılırmak kenarındaki millet bahçesine "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" adı verildi

Çorum

Nüfusu 30 bini aşan Osmancık'ta 275 metre yüksekliğindeki kayanın üzerine kurulan binlerce yıllık Kandiber Kalesi ve Kızılırmak üzerine kurulu yaklaşık 5 asırlık Koyunbaba Köprüsü, ilçenin önemli kültürel hazineleri arasında yer alıyor.

Köprü ve kalenin arasında Kızılırmak'ın kenarına kurulan millet bahçesi ise ilçede sosyalleşmeye katkı sağlıyor.

Osmancık Belediyesince eski semt pazarı ile şehirlerarası otobüs terminali yıkılarak inşa edilen millet bahçesi, Kızılırmak, Koyunbaba Köprüsü ve Kandiber Kalesi ile güzel görüntü oluşturuyor.

Yaklaşık 35 bin metrekare alanıyla ilçenin en büyük sosyal alanı olarak hizmete sunulan millet bahçesine Osmancık Belediye Meclisince, "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" ismi verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Atatürk portresiyle isim levhaları takılan parkı ziyaret etti.

Gelgör, AA muhabirine, millet bahçesinin, ilçede Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşıyan ilk sosyal alan olduğunu söyledi.

Gelgör, "Kızılırmak'ın kenarında, Osmancık Kalesi ve Koyunbaba Köprüsü ile birlikte şehrin vitrinini oluşturan, yeşil dokusuyla şehrimizin güzelliğini yansıtan bir alan. Bu alana Ata'mızın ismini vererek güzel bir hizmeti taçlandırmış olduk." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Ajansı "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" Paneli düzenleyecek
Diyarbakır'daki Kahramanlar-50 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden yurdun bazı illeri için sağanak ve kar uyarısı
AYM, ağaçlara izinsiz afiş yapıştıran HDP'lilere verilen idari para cezasını uygun buldu
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 177 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Benzer haberler

Kızılırmak kenarındaki millet bahçesine "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" adı verildi

Kızılırmak kenarındaki millet bahçesine "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" adı verildi

Çorum'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çatısı güneş enerjisi santraline dönüştürülen fabrika elektrik faturasını düşürdü

Çorum'da bulunan 1800 yıllık küp müzede sergileniyor

Çorum'da bulunan 1800 yıllık küp müzede sergileniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet