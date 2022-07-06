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Yaşam

Kızılayın "Kardeş Aile Projesi", yaşlı ve kimsesizlerin yüzünü güldürüyor

Türk Kızılay Van Şubesi gönüllüleri, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve kimsesizlere destek olmak için başlattıkları "Kardeş Aile Projesi" ile ihtiyaç sahibi 50 aileye yardım ulaştırdı.

Mesut Varol   | 06.07.2022
Kızılayın "Kardeş Aile Projesi", yaşlı ve kimsesizlerin yüzünü güldürüyor

Van

İhtiyaç sahibi engelli, hasta ve kimsesizlere yönelik desteklerini sürdüren Kızılay gönüllüleri, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Toplanan yardımları temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere ulaştıran ekipler, ziyaret ettikleri yaşlı ve kimsesizlerin evlerini de temizliyor.

Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Zahide Erdoğan'ın misafiri olan gönüllüler, evini temizledikleri kadına gıda kolileri vererek bayramını kutladı.

Kızılay gönüllüsü Kübra Oskay, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu yıl da proje kapsamında ihtiyaç sahiplerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Kimsesizleri yalnız bırakmamaya çalıştıklarını, ihtiyaç sahibi 50 aileye yardım ulaştırdıklarını anlatan Oskay, şunları kaydetti:

"Yaşlı ve kimsesizlerin bayram ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ailelerin ev temizliği yapıyoruz. Gıda, kıyafet ve Kızılayın hazırladığı kavurma paketlerini veriyoruz. Temizliklerini yaptığımızda bazen duygusal anlar yaşıyor, hayır dualarını alıyoruz. Elimizden geldiği kadar onların kalbine dokunmaya çalışıyoruz. Devletin şefkat elini en ücra noktalara ulaştırmaya gayret ediyoruz. Kimsesizleri yalnız bırakmıyoruz."

Devletin sağladığı yardımlarla hayatını idame ettirdiğini belirten Zahide Erdoğan ise "Burada tek başıma yaşıyorum. Allah devletimizden razı olsun. Her zaman yardımıma koşuyorlar." dedi.

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