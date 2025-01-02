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Yaşam

Kırşehirli dağcılar, yeni yılın ilk tırmanışını Gönül Dağı'na gerçekleştirdi

Kırşehir'deki dağcılar, 2025 yılının ilk gününde karla kaplı Gönül Dağı'na tırmandı.

Serkan Güner  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Kırşehirli dağcılar, yeni yılın ilk tırmanışını Gönül Dağı'na gerçekleştirdi

Kırşehir

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinin dün organize ettiği etkinliğe, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu ve Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan akademisyen, öğrenci ve dağcılar katıldı.

Kaman'ın Demirli köyünde bir araya gelen 10 kişilik grup, köy meydanından dağa yürüyüşe başladı.

Ekip, yaklaşık 2,5 saatin ardından Gönül Dağı'nın Kaletepe eteklerindeki kayalık zirvesine tırmandı.

Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, daha sonra kent merkezine döndü.

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