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Yaşam

Kırşehir'deki Japon Bahçesi'nde ilkbahar güzelliği yaşanıyor

Japonya'nın, sınırları dışındaki en büyük bahçelerinden olan Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Japon Bahçesi, ilkbaharda ayrı güzelliğe kavuştu.

Abdullah Yıldız   | 16.05.2020
Kırşehir'deki Japon Bahçesi'nde ilkbahar güzelliği yaşanıyor

Kırşehir

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla yaptırılan bahçedeki bitkiler, farklı yapraklarla rengarenk bir hale büründü.

İlkbahar aylarında yemyeşil tabiatın her tonunun görüldüğü Japon Bahçesi'nde bazı ağaçlar, eşsiz bir manzara oluşturuyor. Ağaçlardaki yapraklar da bahçeye ayrı güzellik katıyor. 

Japonlar başta olmak üzere geçen yıl yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bahçe, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sakin günler geçiriyor.

Geçen yıl rengarenk haliyle il ve ilçelerde dünya evine girecek çiftler için de düğün fotoğrafı çektirme mekanı olarak tercih edilen Japon Bahçesi'nde salgın sakinliğinden faydalanılarak bakım yapılıyor. 

Sumeru Dağı'nın minyatürünün bulunduğu bahçede, mini bir çağlayan ile çok sayıda bodur bitki, ağaç ve gölet yer alıyor.

Avrupa Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sanat Çalışmaları ile Chicago Kütüphanesi tarafından "En İyi Yeşil Tasarım" ödülü alan Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçelerinden biri olma özelliğini taşıyor.


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