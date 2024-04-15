Dolar
32.41
Euro
34.51
Altın
2,353.71
ETH/USDT
3,239.90
BTC/USDT
66,124.00
BIST 100
9,721.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kırşehir'deki Japon Bahçesi bayram tatilinde 14 bin kişiyi ağırladı

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi yerleşkesinde bulunan Japon Bahçesi'ni 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 14 bin kişi ziyaret etti.

Serkan Güner, Ali Güneş  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Kırşehir'deki Japon Bahçesi bayram tatilinde 14 bin kişiyi ağırladı Fotoğraf: Ali Güneş/AA

Kırşehir

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Prens Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla ilçeye bağlı Çağırkan köyünde yaptırılan bahçe, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlıyor.

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Enstitüsünden edinilen bilgiye göre, bayram tatili döneminde Japon Bahçesi'ne yaklaşık 14 bin, Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ne ise 1038 kişi ziyaret etti.

Ziyaretçiler, rengarenk bahçede fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirirken Hollanda'da yaşayan Nevzat Gökmen, AA Muhabirine, daha önce hiç gelmediği Japon Bahçesi'ni ailesiyle birlikte gezdiğini söyledi.

Eşsiz doğa manzarasıyla bölgeye hayran kaldığını vurgulayan Gökmen, "Burayı çok beğendik, çok güzel. Buranın kesinlikle görülmesini isterim. Kaman'ın cevizi meşhur olduğu kadar yeşili yani burasının da meşhur olduğunu fark ettim. Doğal bir ortam, ne ararsanız var. Ağaçlar ilk baharla birlikte yeşil, çiçekler büyümüş. Her yerden gelip burayı kesin görsünler." dedi.

Osman Eraslan da geldiklerinde yoğunlukla karşılaştıklarını, kendileri gibi herkesin ailesiyle burayı görmeye geldiğini dile getirdi.

Bahçenin mevsimin tüm güzelliklerinin barındığını aktaran Eraslan, müzeyi ve Japon bahçesini herkesin gezip görmesini tavsiye etti.

Kırıkkale'den gelen Musa Yılmaz ise sık sık geldikleri mekana arkadaşlarını da getirdiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'daki teleferik kazasında 22,5 saat süren kurtarma operasyonunun detayları
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın Mersin'den uğurlanacak
Beşiktaş'ta yanan gece kulübüne ilişkin itfaiye raporu hazırlandı
TCG Nusret müze gemisi Ege ve Akdeniz limanlarında halkın ziyaretine açılacak
Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan 48 işçiden protesto

Benzer haberler

Kırşehir'deki Japon Bahçesi bayram tatilinde 14 bin kişiyi ağırladı

Kırşehir'deki Japon Bahçesi bayram tatilinde 14 bin kişiyi ağırladı

Gaziantep'teki hayvanat bahçesi bayram tatilinde 100 bin kişiyi ağırladı

Göbeklitepe, bayram tatilinde 55 bin 573 ziyaretçiyi ağırladı

Tekirdağ'a gelen tatilciler Rakoczi Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu

Tekirdağ'a gelen tatilciler Rakoczi Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu
Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaretler sürdü

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaretler sürdü
Muş'ta ziyaretçiler bayramın son gününü tarihi Murat Köprüsü'nde değerlendiriyor

Muş'ta ziyaretçiler bayramın son gününü tarihi Murat Köprüsü'nde değerlendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet