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Yaşam

Kırsaldaki dezavantajlı kızlar, gönüllü öğretmenlerle üniversite sınavına hazırlanıyor

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde gönüllü öğretmenler, dershaneye gitme imkanı bulamayan ihtiyaç sahibi kız öğrencileri hayal ettikleri üniversiteyi kazanmaları amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlıyor.

Bahadır Muhlis Gökgül  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Kırsaldaki dezavantajlı kızlar, gönüllü öğretmenlerle üniversite sınavına hazırlanıyor Fotoğraf: Bahadır Muhlis Gökgül/AA

Yozgat

Çayıralan Kaymakamlığınca, ilçede iki ay önce "Kardelen Kızlar Eğitime Destek" Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının da desteğiyle dershaneye gidemeyen lise mezunu 10 kız öğrencinin, üniversite hayalini gerçekleştirebilmeleri için İlçe Halk Kütüphanesi'nde sınıf oluşturuldu.

Dershane ortamını aratmayan sınıfta gönüllü öğretmenler tarafından haftanın 5 günü 15.30-18.00 saatlerinde öğrencilere eğitim veriliyor.

Çevre illerdeki dershanelerden ücretsiz kaynak kitap desteği de sağlanan öğrencilerin, barınma ve beslenme ihtiyaçları da Çayıralan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanıyor.

Öğrencilerin her türlü ihtiyacı karşılanıyor

Çayıralan Kaymakamı Ferit Can, AA muhabirine, "Kardelen Kızlar Eğitime Destek" Projesi'ni iki ay önce hayata geçirdiklerini söyledi.

Gönüllü öğretmenler tarafından haftanın 5 günü öğrencilere eğitim verildiğini anlatan Can, şöyle konuştu:

"Amacımız, ilçede dershane olmadığı için üniversite hayali kuran dezavantajlı kızları bir sınıf ortamında üniversite sınavına hazırlamak. Çevre illerdeki birçok dershaneden gönderilen kaynak kitaplarını kızlara ücretsiz dağıttık. Köylerden gelen kızlarımızın konaklamasını kamu misafirhaneleri aracılığıyla yapıyoruz. Projede çocuklarımızın maddi ihtiyaçları da oluyor. Bunları da ilçemizde görev yapan memur ve muhtarlarımız üstleniyor."

Gönüllü öğretmenler ders veriyor

Kızların üniversiteye hazırlık süreçlerini de yakından takip ettiğini belirten Can, "Bu süreçte deneme sınavları yapıp eksiklerini görüyoruz ve tamamlamaya çalışıyoruz. Hocalarımız gönüllü bir şekilde sınıf ortamında çocuklarımıza ders veriyor. Umarım çok güzel üniversitelerde çok güzel bölümler kazanırlar." diye konuştu.

Matematik öğretmeni Hanife Pelin Güldür de proje kapsamında ilçedeki kızlara üniversiteye hazırlık süreçlerinde gönüllü destek olduğunu ve her birini üniversiteli olarak görmek istediğini söyledi.

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