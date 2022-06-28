Dolar
16.58
Euro
17.44
Altın
1,824.83
ETH/USDT
1,213.60
BTC/USDT
20,904.00
BIST 100
2,509.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük'ün Yenice ilçesinde önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanağın ardından oluşan selde, Tır köyündeki 2 katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina ise yan yattı
logo
Yaşam

Kırkpınar davul zurna ekibi esnafı güreş havalarıyla seyre davet ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, Edirne esnafını 1 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak güreşlere davet etti.

Gökhan Zobar   | 28.06.2022
Kırkpınar davul zurna ekibi esnafı güreş havalarıyla seyre davet ediyor Fotoğraf: Gökhan Balcı - AA

Edirne

Geleneksel kıyafetleriyle kenti dolaşan davul zurna ekibi, Arasta Çarşısı ve Selimiye Meydanı çevresindeki esnafa güreş havaları icra ederek davette bulundu. Esnaf, davul zurna ekibine bahşiş verdi. Vatandaşlar, ekibin gösterisini cep telefonlarıyla kayda aldı.

Kırkpınar Davul Zurna Ekibi Şef Yardımcısı Fahrettin Zurnacı, AA muhabirine, kent esnafını Kırkpınar'a davet ettiklerini söyledi.

Davul zurna ekibinin Kırkpınar'ın önemli öğelerinden olduğunu aktaran Zurnacı, "Her yıl olduğu gibi festival haftası boyunca Edirne esnafını ve vatandaşları geleneksel yöntemle Kırkpınar'a davet edeceğiz. Yöresel ezgilerimizle güzel bir şekilde davette bulunuyoruz. Cuma günü inşallah güreşlerimiz başlayacak." dedi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalitesini Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ise Kırkpınar heyecanının yaşanmaya başladığını dile getirdi.

Davul zurna ekibinin coşkulu davetinin esnafı mutlu ettiğini belirten Dinar, "Kırkpınar'ın efsane ekibi kırmızı dipli mumla bizlere davetini getirdi. Dünyanın en büyük güreş organizasyonu Edirne'de yapılıyor. Biz de herkesi Edirne'ye davet ediyoruz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bartın'da barajın yanında yıkımların yaşandığı mahalle boşaltıldı
Edirne'de ormanlık alanlara girişler temmuzdan itibaren 3 ay süreyle yasaklanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nadir elementlerle ilgili açıklaması Eskişehir'de memnuniyetle karşılandı
Sinop'ta sağanak nedeniyle oluşan taşkınlar tarım arazilerine zarar verdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan NATO müttefiklerine 'terörle mücadele hassasiyeti' çağrısı

Benzer haberler

Kırkpınar davul zurna ekibi esnafı güreş havalarıyla seyre davet ediyor

Kırkpınar davul zurna ekibi esnafı güreş havalarıyla seyre davet ediyor

Kırkpınar yağlı güreşleri Edirne turizmine de katkı sağlıyor