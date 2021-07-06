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Yaşam

Kırkpınar davul ve zurna ekibi geleneksel davet için yollara düştü

Tarihi Kırkpınar davul ve zurna ekibi vatandaşları 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etmek için sokak sokak dolaşıyor.

Gökhan Zobar   | 06.07.2021
Kırkpınar davul ve zurna ekibi geleneksel davet için yollara düştü Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Geleneksel kıyafetler giyen yaklaşık 40 kişilik müzisyen grubu, güreşler öncesi geleneksel usullerle davet geleneğini sürdürüyor.

Rumeli ezgilerinin yanı sıra güreş havalarıyla renkli bir davet sunan ekibe Edirneliler de şükranlarını bağış vererek gösteriyor.

Geleneksel davul zurnalı davet, güreşlerin başlayacağı 9 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek.

Şef Alaattin Zurnacı, AA muhabirine, geçen yıl yapılamadığı için Kırkpınar'a herkesin hasret kaldığını söyledi.

Güreş camiasının ve vatandaşların özlemle beklediği Kırkpınar'ın cuma günü başlayacağını anımsatan Zurnacı, "Güreş Edirne'mizin sembolüdür. Yağlı güreşlerin başlayacağını herkese duyuruyoruz, ayrıca Kırkpınar'ı tanıtıyoruz. Herkesi Kırkpınar'a bekliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Bülent Kaya ise Kırkpınar'ın önemli bir gelenek olduğunu, geleneksel davet yönteminin Edirnelileri mutlu ettiğini ifade etti.

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