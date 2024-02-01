Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları havadan görüntülendi
Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi.
Kırklareli
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Istranca Ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
Yağış sonrası 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti.
Kar örtüsü altındaki ormanlar dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.