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Yaşam

Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları havadan görüntülendi

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi.

Özgün Tiran  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları havadan görüntülendi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Istranca Ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış sonrası 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Kar örtüsü altındaki ormanlar dronla görüntülendi.

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