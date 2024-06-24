Kırklareli'nde ayağına dolanan ip nedeniyle hastanenin çatısında asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle özel hastanenin çatısındaki tabelada asılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırklareli
Kocasinan Mahallesi'ndeki özel hastanenin çatı katındaki tabelada asılı kalan kuşun uçamadığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracılığıyla kuşun bulunduğu yere ulaştı.
Ekipler, ayağına dolanan ip nedeniyle asılı kaldığını belirledikleri kuşu kurtardı.
Çevredeki çocuklar, itfaiye erinin kurtardığı kuşa su verdi.
Kuş daha sonra doğaya salındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.