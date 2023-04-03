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Yaşam

Kırgızistan'da yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla sokak iftarı düzenledi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), Anadolu'nun sokak iftarı geleneğini Kırgızistan'a taşıyarak yaklaşık 3 bin kişiye iftar verdi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Kırgızistan'da yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla sokak iftarı düzenledi Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Bişkek

KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde fakülteler ile yurt binaları arasındaki sokakta onlarca masa kuruldu, Kırgız ve Türk bayrakları ile "Sokak iftarına hoş geldiniz" yazılı afişler asıldı ve bazı ağaçlar ramazan fenerleri ile süslendi.

İftara KTMÜ yönetiminin yanı sıra Kırgızistan Bakanalar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev, Eğitim ve Bilim Bakanı Kanıbek İmanaliyev, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Kayrat İmanaliyev, Devlet Radyo Televizyon Kurumu (UTRK) Başkan Yardımcısı Ulan Satiyev, bürokratlar, diplomatlar, iş insanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İslam'da paylaşma duygusu var. Bu duyguyu yerine getirmek istiyoruz. Türkiye'de veren el alan elden üstündür duygusuyla sokak iftarları yapılır. Biz de bu güzel kültürümüzü yaşatmak için bu etkinliği burada başlattık. Çok ilgi gördü. Çok mutluyuz. Rabbime çok şükürler olsun ki bize bugünleri yaşattı." diye konuştu.

Ceylan, üniversitenin geçen yıl ilki düzenlenen sokak iftar programına 1800 kişinin katıldığını bu yıl bu rakamın 3 bine çıktığı bilgisini paylaştı.

İkramların ardından katılımcılara semaverlerle çay ikram edilirken, üniversitenin orkestrası tarafından ilahi dinletisi sunuldu.

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