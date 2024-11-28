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Yaşam

Kilometrelerce yol katedip kırsaldaki çocuklar için "Narin Kütüphanesi" kurdular

Van'da sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten gönüllü gençler, Bahçesaray ilçesine bağlı kırsal mahalledeki okula Narin Güran'ın adını verdikleri kütüphane kurarak, yaklaşık 3 bin kitapla donattı.

Mesut Varol  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Kilometrelerce yol katedip kırsaldaki çocuklar için "Narin Kütüphanesi" kurdular Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten "Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu" üyeleri, kente 120 kilometre uzaklıktaki Bağcılar İlkokuluna kütüphane kazandırmak için çalışma başlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Çocuk Hakları Komitesi işbirliği ve hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede raf ve 3 bin kitap temin eden gönüllüler, malzemeleri yükledikleri kamyonetle kilometrelerce yol katederek Bağcılar Mahallesi'ne gitti.

Okulun kullanılmayan sınıfını temizleyip boyadıktan sonra rafları kuran gönüllüler, kitapları yerleştirdikleri kütüphaneyi okuldaki 52 öğrenci için hazır hale getirdi.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismini yaşatmak için kütüphaneye "Narin Kütüphanesi" ismini veren gönüllüler, balonlarla süsledikleri kütüphanenin açılışını öğrenci ve öğretmenlerle yaptı.

İstanbul ve Bitlis'ten gönüllülerin de katıldığı kütüphane açılışında pasta kesen gönüllü gençler, öğrencilere hamburger ikram etti ve hediyeler verdi.

"Kız çocuklarımız okusun ve güzel yerlere gelsin"

Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu'nun kurucusu Neslihan Erdoğan, AA muhabirine, okullar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kütüphanesi olmayan okul için çalışma başlattıklarını anlatan Erdoğan, "Gönüllüler olarak 'Bir kitap bir hayat' diye başladığımız yolda 3 binden fazla kitap toplandı. Türkiye'nin 81 ilinden ve birçok ülkeden kitap desteği geldi. Hayırseverler, çocuklara hamburger ve pasta ikram etmek istediler. Çocuklara, bot, mont, atkı, eldiven, bere, toka ve çorap gibi birçok hediye alındı. Bu hediyeleri de çocuklara teslim ettik." dedi.

Okulda kurdukları kütüphaneye Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın adını verdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Narin'imizin ismini burada yaşatmak istedik. Kız çocuklarımız okusun ve güzel yerlere gelsin. Her biri başarılı olup ayakları üzerinde duran sağlıklı bireyler olsun istiyoruz. Biz de onların okuması için binlerce kitap getirdik. 'Dünyayı iyilik kurtaracak' diye çıktığımız bu yolda çocuklara iyilik, neşe ve mutluluk dağıtıyoruz. Köprü görevi görüyoruz. Bugün 9 kişi buradayız. Gönüllülerimizle hızlıca kütüphanemizi kurduk. Çocukların ilgisini çekecek bir ortam hazırladık. Umarım onlar burada okuyup güzel yerlere gelirler ve yıllar sonra bizi anarlar."

İstanbul'dan gelen gönüllülerden diyetisyen Fatmanur Koyuncu ise İstanbul'daki gönüllülerin sesi olduğunu dile getirdi.

Bir kitapla yola çıktıklarını ancak birçok şeye vesile olduklarını söyleyen Koyuncu, "Güzel bir kütüphanemiz oldu. Çocuklarımız burada güzel vakit geçirsinler. Hayatları güzelleşsin ve daha güzel yerlere gelsinler. Umut ediyorum ki burada kitap okuyan çocuklar bir gün farklı yerlerde bizi görecekler. Okudukça hayat daha güzel hale gelecek." diye konuştu.

"Öğrencilerimiz daha çok kitaba ulaşacaklar"

Gönüllülere teşekkür eden okul müdürü Osman Erdem de "Bugün çok mutluyuz. Kütüphanemiz yoktu, sıkıntılarımız vardı. Gönüllüler, bu konuda bizim için seferber oldu. Ellerine sağlık, çok güzel bir kütüphanemiz oldu. Bu sayede öğrencilerimiz daha çok kitaba ulaşacaklardır." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Ömer Leymun ise "Daha önce okulumuzda kütüphane yoktu. Şimdi güzel bir kütüphaneye kavuştuk. Burada sürekli kitap okuyacağız." dedi.

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