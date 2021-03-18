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Yaşam

Kilis'te 'baharın habercisi' leyleklerin göçü görsel şölen oluşturdu

Baharın gelmesiyle güneyden kuzeye göç etmeye başlayan yüzlerce leylek, Kilis semalarında görsel şölen yaşattı.

Cebrail Caymaz   | 18.03.2021
Kilis'te 'baharın habercisi' leyleklerin göçü görsel şölen oluşturdu

Kilis

Sürüler halinde uçan leyleklerin ahenk içindeki süzülüşleri vatandaşlarca ilgiyle takip edildi.

Bir süre kent merkezinde uçan leylekler, daha sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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