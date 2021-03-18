Kilis'te 'baharın habercisi' leyleklerin göçü görsel şölen oluşturdu
Baharın gelmesiyle güneyden kuzeye göç etmeye başlayan yüzlerce leylek, Kilis semalarında görsel şölen yaşattı.
Kilis
Sürüler halinde uçan leyleklerin ahenk içindeki süzülüşleri vatandaşlarca ilgiyle takip edildi.
Bir süre kent merkezinde uçan leylekler, daha sonra gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.