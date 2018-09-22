Kıbrıs gazisi su kanalına düşen dağ keçisi yavrusunu kurtardı

Fotoğraf: AA/ Mehmet Ağın

ELAZIĞ

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Demirköy sınırları içerisindeki bir hidroelektrik santraline ait 6 kilometre uzunluğundaki açık su kanalı civarında yürüyüş yapan Aydın, yavru bir dağ keçisinin kanala düştüğünü gördü.

Yavrunun yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanaldan çıkamadığını fark eden Aydın, hayvanı kurtarmak için köydeki arkadaşlarından telefonla yardım istedi.

Köydekilerin gecikmesi üzerine yavruyu kurtarmak için tek başına su kanalına inen Aydın, kendisinden ürkerek kaçan yavru dağ keçisini bir süre sonra yakaladı.

Kucakladığı yavru ile kanaldan çıkamayan Aydın, olay yerine gelen köylülerin sarkıttığı ipi kullanarak dağ keçisiyle kanaldan çıkmayı başardı.

Zaman zaman su kanalına düşüp ölen dağ keçisi yavrularına rastladıklarını kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

"Bu yavrunun da öyle olmasını istemedim. Dağ keçisini bir süre sevdikten sonra tekrar doğaya saldım, onu kurtardığım için çok mutlu oldum. Kanalın etrafının tel örgülerle kapatılması ve hayvanların karşıdan karşıya geçebilmeleri için belirli noktalara köprü yapmalarını istiyoruz."

Muhabir: İsmail Şen, Mehmet Ağın



