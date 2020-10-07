Euro
9.26
Dolar
7.88
BIST 100
1,152.66
Altın
1,885.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kerkük'te çamur tandırlar, kadınların 'ekmek' kapısı oldu

Irak'ın Kerkük kentinde dağdan getirdikleri özel toprağı harmanlayarak çamura çeviren kadınlar, ürettikleri ekmek pişirme tandırlarını ülkenin her yerine göndererek geçimlerini sağlıyorlar.

Ali Makram Ghareeb   | 07.10.2020
Kerkük'te çamur tandırlar, kadınların 'ekmek' kapısı oldu Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb /AA

At Ta mim

Irak'ın Kerkük kentinde dağdan getirdikleri özel toprağı harmanlayarak çamura çeviren kadınlar, ürettikleri ekmek pişirme tandırlarını ülkenin her yerine göndererek geçimlerini sağlıyorlar.

Asırlar öncesine ait çamur tandırı kültürü, Kerkük'ün kent merkezinde Bulak mahallesindeki atölyede sürdürülüyor.

Sadece kadınların icra ettiği ve yaklaşık 100 yıldır nineden toruna geçen bu mesleği sürdüren kadınlar geçimlerini ekmek tandırı üretiminden sağlıyorlar.

Özellikle yaz mevsiminde kolları sıvayan Kerküklü kadınlara bazen çocukları ve eşleri de eşlik ediyor.

63 yaşındaki Almaz Enver 50 yılını tandır imalatına verdi.

Tandır atölyesi sahibi Enver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Tandırcılık mesleğini 12 yaşındayken anneannemden öğrendim ve 50 yıldan beri tandır yapımını icra ediyorum.'' dedi.

Enver, küçükken annesi tandır yapımı ile uğraşırken babasının tandır yapımında kullanılan toprağı Kerkük'ün çevresinden temin ettiğini söyledi.

Sahibi olduğu, Kerkük'ün ilk ve tek ekmek tandırı atölyesinin yaklaşık yüz yıldan beri durmadan çalıştığını aktaran Enver, bu meslekte sadece kadınların çalıştığını ancak son yıllarda erkeklerin de bu mesleğe girdiğini aktardı.

Mesleği torunlarına aktarıyorlar

Kerkük'ün kültür mirası niteliğini taşıyan bu mesleğin yok olmaması için çocukları ve torunlarına da öğretmeye çalıştıklarını bildiren Enver, özellikle okullar tatile girince çocuk ve torunlarını atölyeye getirerek kendilerine eşlik etmelerini ve öğrenmelerini teşvik ettiğini dile getirdi.

Tandır atölyesi kadınların umut kapısı oldu

Atölyede kadınlara istihdam sağladıklarını vurgulayan Enver, burada günlük 4-5 kadının çalıştığını kaydetti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden iki doktorun adı tesiste yaşatılacak
Ege Üniversitesi’nin Kovid-19 için aşı çalışmaları hayvan deneyleriyle sürüyor
'Genç yaştaki hastalarımı kaybettim'
DSÖ: Kovid-19 aşısı ülkelere 2021'in ortasında dağıtılmaya başlanacak
Enfeksiyon doktorundan 'düğün nişan ve cenaze merasimlerinden uzak durun' çağrısı

Benzer haberler

Kerkük'te çamur tandırlar, kadınların 'ekmek' kapısı oldu

Kerkük'te çamur tandırlar, kadınların 'ekmek' kapısı oldu

Kerkük'te polise düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Kerkük'te zaman yolculuğuna 40 yılını adayan antikacı

Kerkük’te tarihi Osmanlı Köprüsü, 137 yıldır ecdadın mirasını yaşatıyor

Kerkük’te tarihi Osmanlı Köprüsü, 137 yıldır ecdadın mirasını yaşatıyor
IKBY Başbakanı Barzani'den 'Kerkük Araplaştırılıyor' iddiası

IKBY Başbakanı Barzani'den 'Kerkük Araplaştırılıyor' iddiası