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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.-VTR-
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Yaşam

Kayseri'deki Karasaz grup kuyuları korumaya alındı

Kayseri'deki Karasaz grup kuyularının, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce korumaya alınması kararlaştırıldı.

Mehmet Can Toptaş  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Kayseri'deki Karasaz grup kuyuları korumaya alındı

Ankara

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'deki Karasaz grup kuyuları, içme, kullanma ve endüstri suyu temini için 2050 yılına kadar kullanılacak.

Söz konusu içme suyu kuyuları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda koruma altına alındı.

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